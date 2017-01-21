Во Львовской области взрывом разнесло дом

Два человека госпитализированы в реанимацию Стрийской центральной районной больницы в результате взрыва газа в жилом доме, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Взрыв произошел в одноэтажном доме.

Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Взрыв полностью уничтожил дом. Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что во Львове в многоквартирном доме прогремел взрыв. В результате происшествия 31-летний львовянин получил тяжелые травмы