Во Львовской области задержали следователя, который за взятку прикрывал насильника
Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов и закрытие дела
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из районных отделов Национальной полиции Львовcкой области.
"Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела", – сообщает пресс-служба СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
-
Во Львове на взятке поймали адвоката, который требовал 1200 долларов за помощь в закрытии уголовного производства
Оперативники задержали следователя при получении всей суммы взятки у здания райотдела. Открыто уголовное производство. Решается вопрос избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке в служебном кабинете задержали главного врача одного из медицинских учреждений
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области задержали следователя, который за взятку прикрывал насильника ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии