Во Львовской области задержали следователя, который за взятку прикрывал насильника

Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов и закрытие дела

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из районных отделов Национальной полиции Львовcкой области.

"Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники задержали следователя при получении всей суммы взятки у здания райотдела. Открыто уголовное производство. Решается вопрос избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке в служебном кабинете задержали главного врача одного из медицинских учреждений