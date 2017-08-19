Во Львовской области задержали следователя, который за взятку прикрывал насильника

Вчера, 12:23

Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов и закрытие дела


Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из районных отделов Национальной полиции Львовcкой области.

"Полицейский требовал три тысячи долларов от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники задержали следователя при получении всей суммы взятки у здания райотдела. Открыто уголовное производство. Решается вопрос избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке в служебном кабинете задержали главного врача одного из медицинских учреждений
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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