Во Львовской области заживо сгорел мужчина

Пенсионер погиб во время сжигания остатков сбора урожая

В полицию Городокского района поступило сообщение из больницы, что в одном из сел района в поле сгорел человек. ЧП произошло во время сжигания стерни – остатков стеблей, оставшихся после уборки урожая зерновых.

"Как установили правоохранители, погибшим оказался 73-летний местный житель. От полученных ожогов мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи", – сообщает львовская полиция.

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Тело пенсионера без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львовской области двое суток искали тело утопленника