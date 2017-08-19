Во Львовской области заживо сгорел мужчина

Вчера, 19:08

Пенсионер погиб во время сжигания остатков сбора урожая 

 

Мужчина погиб в поле. Фото: соцсети
Мужчина погиб в поле. Фото: соцсети

В полицию Городокского района поступило сообщение из больницы, что в одном из сел района в поле сгорел человек. ЧП произошло во время сжигания стерни – остатков стеблей, оставшихся  после уборки урожая зерновых.

"Как установили правоохранители, погибшим оказался 73-летний местный житель. От полученных ожогов мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи", – сообщает львовская полиция.

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Тело пенсионера без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львовской области двое суток искали тело утопленника

Львов, погиб, пенсионер, сгорел

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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