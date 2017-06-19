Во Львовской области умер мужчина, на которого упал автомобиль
Смертельные травмы погибший получил во время ремонта транспортного средства
Во Львовской области во время ремонта собственного автомобиля "Пежо Боксер" погиб 32-летний житель поселка Горняк.
"Как оказалось, иномарка сорвалась с домкрата и упала на владельца. Пострадавшего доставили в больницу Червонограда, где он скончался от полученных травм в приемном отделении", – сообщает львовская полиция.
Тело погибшего направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно во Львове погиб мужчина, который упал в лифтовую шахту с двенадцатого этажа.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области умер мужчина, на которого упал автомобиль". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии