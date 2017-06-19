Во Львовской области умер мужчина, на которого упал автомобиль

Сегодня, 13:24

Смертельные травмы погибший получил во время ремонта транспортного средства

Автомомбиль сорвался с домкрата. Фото: львовская полиция
Автомомбиль сорвался с домкрата. Фото: львовская полиция

Во Львовской области во время ремонта собственного автомобиля "Пежо Боксер" погиб 32-летний житель поселка Горняк.

"Как оказалось, иномарка сорвалась с домкрата и упала на владельца. Пострадавшего доставили в больницу Червонограда, где он скончался от полученных травм в приемном отделении", – сообщает львовская полиция.

Тело погибшего направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове  погиб мужчина, который упал в лифтовую шахту с двенадцатого этажа.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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