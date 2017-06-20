Прокуратура раскрыла шокирующие подробности гибели ребенка в Ивано-Франковской области

Расследование этого преступления находится под контролем работников прокуратуры

Водитель, который на трассе Мукачево - Львов насмерть сбил 9-летнего мальчика-пешехода, находился под воздействием наркотических веществ.

"Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по 22-летнего жителя Надвирнянского района, который 18.06.2017 сбил ребенка", – сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.