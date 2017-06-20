Прокуратура раскрыла шокирующие подробности гибели ребенка в Ивано-Франковской области

Сегодня, 12:24

Расследование этого преступления находится под контролем работников прокуратуры


Водитель, который на трассе Мукачево - Львов насмерть сбил 9-летнего мальчика-пешехода, находился под воздействием наркотических веществ.

"Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по 22-летнего жителя Надвирнянского района, который 18.06.2017 сбил ребенка", – сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.
ДТП, водитель, расследование, тело, преступления, Прикарпатье, под кайфом

Вы сейчас просматриваете новость "Прокуратура раскрыла шокирующие подробности гибели ребенка в Ивано-Франковской области". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Двое копов в один день стали знаменитыми. Фото: скриншот

Сеть подорвало видео разборок с львовскими копами на трассе

Сегодня, 11:09

Относительно патрульных инспекторов в полиции начали  служебное расследование

Запад

Смертельная авария возле Черновцов: ограда насквозь проткнула иномарку

Вчера, 17:53

В ДТП погибли три человека, еще двое попали в больницу, среди них - пятилетняя девочка

Запад

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

ДТП в Тернопольской области: пятеро детей попали в больницу

Вчера, 15:20

Также госпитализированы два водителя и пассажирка "Опеля", оба мужчины - в реанимации  

Запад

Стали известны новые детали смертельного ДТП возле церкви во Львове

Вчера, 14:54

У водителя, уволившегося из ГАИ полтора года назад, случился сердечный приступ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования