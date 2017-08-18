ФОТОФАКТ. Возле Львова в скандальном ДТП погибла молодая женщина

18 Августа 2017, 17:54

Как сообщают местные СМИ, за рулем Merсedes мог находиться известный предприниматель 


На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На трассе Львов-Краковец, в районе села Ямельня произошло ДТП, в котором столкнулись Merсedes С65 и Opel. Как сообщают в Facebook участники Варта-1, автомобиль Opel совершал поворот влево, а Merсedes С65 "влетел" в него на спуске автодороги. В Opel была молодая женщина, которая скончалась на месте аварии.

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По информации местных изданий, участником ДТП стал один из автомобилей известного местного бизнесмена, связанного со спортом и СМИ.

В полиции сообщают, что водитель автомобиля Merсedes С65, 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем Opel под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворовского района.

Напомним, на объездной дороге в пригороде Львова в результате дорожно-транспортного происшествия погиб семимесячный мальчик и пять человек получили травмы.
ДТП, девушка, скончалась, во Львове

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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