Жители Львова получили космические платежки за тепло (видео)

Сегодня, 12:23

В "Львовтеплоэнерго" объясняют – ошибки нет, все начисляют по закону


Космические тарифы. За три батареи в однокомнатной квартире жителю Львова Андрею Занько насчитали 6000 300 гривен.

Сначала Андрей подумал, что это ошибка, и попросил у тепловиков расшифровку счета. Через несколько дней получил документ, а также предупреждение, что в случае неуплаты его имущество арестуют. В платежке четко расписали, что и сколько стоит.

"Из 60-ти ГКЛ, 48 квартир показали 22 ГКЛ, а 38 разделили на шесть квартир – у меня 6000, у соседей – по 12000 и говорят, что у них такая методика", – сказал Андрей Занько, житель Львова.

У соседки Андрея квартира на 100 квадратов – соответственно и сумма в платежке вдвое больше – 12 тысяч гривен. И это при том, что счетчик тепла у женщины есть. В этом году прибор брали на проверку, Оксану об этом не предупредили, поэтому общую сумму разбили и на нее.

"Сейчас дала запрос на главную почту, чтобы мне дали письмо с объяснением, что я получила это письмо, я не знала, что должна быть эта проверка. Октябрь, ноябрь, декабрь у меня идут суммы, начисленные без показаний счетчика", – сказала Оксана Паращук, жительница Львова.

В "Львовтеплоэнерго" объясняют – ошибки нет, все начисляют по закону. А космические суммы только у тех, кто не установил квартирный счетчик.

"Если в таких домах все жители имеют счетчики, то тогда вступает в действие другая методика, согласно которой эта разница, а она все равно будет, эта разница разбивается между всеми квартирами. А пока остается две-три квартиры, которые не имеют счетчика, то тогда эта разница разбивается между теми, кто не имеет счетчика", – уточнила Анна Пищула, спикер КП "Львовтеплоэнерго".

Между тем, юристы советуют рук не опускать и добиваться пересчета через суд.

"Сначала обращаться с заявлением о предоставлении методологии расчета, затем выставлять претензию о начислении таких бешеных сумм", – отметила Наталья Шелестак, юрист.

По этой схеме Андрей Занько уже написал претензию к тепловикам и планирует судиться.

А чтобы избежать заоблачных цен в дальнейшем – уже установил счетчик.
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Источник:

"Сегодня"

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