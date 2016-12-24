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Жители Ровно распространяли в интернете детское порно (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/83_main.1482610488.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/83_tn.1482610488.jpg Запад За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Жители Ровно распространяли в интернете детское порно (фото)

Сегодня, 22:14

За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

В Ровно сотрудники киберполиции разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в интернете детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Злоумышленниками оказались мужчины 40 и 48 лет. По фактам преступлений начаты досудебные расследования по 4. ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины.

"Сотрудники киберполиции и следователи Ровенского отдела полиции провели обыски по местам жительства обоих жителей областного центра, во время которых изъяли три единицы компьютерной техники, электронные носители информации, непосредственно с которых осуществлялось распространение противоправного контента. За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос о сообщение обоим злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения", – говорится в сообщении полиции.
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