Жители Ровно распространяли в интернете детское порно (фото)

За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

В Ровно сотрудники киберполиции разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в интернете детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Злоумышленниками оказались мужчины 40 и 48 лет. По фактам преступлений начаты досудебные расследования по 4. ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины.

"Сотрудники киберполиции и следователи Ровенского отдела полиции провели обыски по местам жительства обоих жителей областного центра, во время которых изъяли три единицы компьютерной техники, электронные носители информации, непосредственно с которых осуществлялось распространение противоправного контента. За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос о сообщение обоим злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения", – говорится в сообщении полиции.