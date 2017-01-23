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Жительница Хмельницкой области родила в туалете и оставила дочь умирать на холоде http://www.segodnya.ua/img/article/7910/20_main.1485190701.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/20_tn.1485190701.jpg Запад Ребенок скончался на сеновале  в результате внутричерепного  кровотечения и  травмы головы

Жительница Хмельницкой области родила в туалете и оставила дочь умирать на холоде

Сегодня, 19:21

Ребенок скончался на сеновале  в результате внутричерепного  кровотечения и  травмы головы

На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua

В одном из сел Изяславского района 22-летняя женщина рожала дома одна. После родов она замотала девочку в тряпку и оставила умирать от холода на сеновале.

"В полицию сообщили из местной больницы, что к ним с маточным кровотечением доставили женщину. Хотя у пациентки при осмотре обнаружили остатки пуповины, факт рождения ребенка она категорически отрицала", – сообщает хмельницкая полиция.

В подсобном помещении, возле  дома роженицы, полицейские обнаружили  младенца. На голове у ребенка была огромная гематома. Очевидно, она упала на пол,  ведь мать рожала ее в  туалете  на улице.

Также у девочки было сильное переохлаждение: она долгое время находилась в холодном "сеннике", замотанная в тряпку.

Врачи всячески пытались спасти ребенка, но девочка умерла. Причина смерти – внутричерепное кровотечение вследствие травмы головы.

По данному факту открыто уголовное производство. Роженице грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в Луцке патрульные спасли от обморожения двое маленьких мальчиков в возрасте одного месяца и двух лет. Мать вывела малышей на прогулку и совсем забыла о детях.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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