Жуткое самоубийство: дед зверски избил внучку ногами и покончил с собой

Сегодня, 13:39

Пьяный мужчина набросился на трехлетнюю девочку после ссоры с женой; у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа 

Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: 112.ua
Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: 112.ua

В Тернопольской области 62-летний мужчина избил жену и внучку, а затем совершил самоубийство.

Событие произошло в селе Залесье Борщевского района, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В это время в доме была малолетняя внучка. Когда девочка начала плакать, нетрезвый дед набросился и на малышку. Бил руками и ногами до тех пор, пока ребенок не потерял сознание", – говорится в сообщении.

После этого мужчина покончил с жизнью.

Жители села не очень хорошо отзываются об этой семье. Родственники постоянно пьянствуют, отмечают в полиции. В тот день родители трехлетней девочки поехали по делам в город, а ребенка оставили на бабу с дедом. Но те после обеда вместе с соседом начали выпивать. К вечеру опустошили на трех литровую бутылку водки. Тогда и начался конфликт между пьяными родственниками.

Сейчас девочка находится в областной клинической больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и части 1 статьи 115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса.
ребенок, пьяный, родители, самоубийство, ссора, внучка, избил, дедушка, тернопольская область , конфликт

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое самоубийство: дед зверски избил внучку ногами и покончил с собой ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Парень и женщина погибли

В Киеве из окон выпрыгнули молодой мужчина и пожилая женщина

Сегодня, 12:36

Оба пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью  

Мир

В США насильник покончил с собой прямо в здании суда (18+)

Вчера, 16:59

Мужчина, которому грозила смертная казнь за убийство и изнасилование, свел счеты с жизнью прямо в суде

Украина

Женщина, которая погибла, находилась в престарелом возрасте. Фото: АТН

В Николаеве женщина выбросилась из окна многоэтажки

10 Апреля, 23:20

Трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского стадиона

Происшествия и криминал

Фото: Зеркало недели

В Запорожье самоубийца пытался перерезать себе горло на глазах у полицейских

10 Апреля, 18:43

Окровавленный мужчина держал нож у шеи и угрожал покончить с собой 

Запад

Копы спасли самоубийцу. Фото: полиция

В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света

10 Апреля, 15:29

Инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту

Мир

Влюбленных свердловских подростков нашли мертвыми. Фото: Соцсети

"Группы смерти": в России влюбленные подростки сбросились с крыши

8 Апреля, 05:24

18-летний парень и 14-летняя девушка оставили прощальные послания в соцсетях

Одесса

Патрульные отговорили мужчину. Фото: odessa-flat.com

В Одессе мужчина хотел свести счеты с жизнью на мосту

7 Апреля, 16:06

Патрульные, прибывшие на место, отговорили одессита от поступка 

Днепр

Фото: neboleem.net

Взрывом оторвало руку: в Днепре спасают мужчину после неудачного самоубийства

7 Апреля, 11:19

Пострадавший находится в коме, у него ранены голова и глаза 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования