Жуткое самоубийство: дед зверски избил внучку ногами и покончил с собой

Пьяный мужчина набросился на трехлетнюю девочку после ссоры с женой; у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа

В Тернопольской области 62-летний мужчина избил жену и внучку, а затем совершил самоубийство.

Событие произошло в селе Залесье Борщевского района, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В это время в доме была малолетняя внучка. Когда девочка начала плакать, нетрезвый дед набросился и на малышку. Бил руками и ногами до тех пор, пока ребенок не потерял сознание", – говорится в сообщении.

После этого мужчина покончил с жизнью.

Жители села не очень хорошо отзываются об этой семье. Родственники постоянно пьянствуют, отмечают в полиции. В тот день родители трехлетней девочки поехали по делам в город, а ребенка оставили на бабу с дедом. Но те после обеда вместе с соседом начали выпивать. К вечеру опустошили на трех литровую бутылку водки. Тогда и начался конфликт между пьяными родственниками.

Сейчас девочка находится в областной клинической больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и части 1 статьи 115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса.