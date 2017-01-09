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Морозы в Хмельницкой области: в снежную ловушку попали около 200 машин (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/58_main.1483966652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/58_tn.1483966652.jpg Запад Пассажиры автобуса, который застряг в сугробе,  голыми руками убирали снег и толкали машину

Морозы в Хмельницкой области: в снежную ловушку попали около 200 машин (фото)

Сегодня, 15:01

Пассажиры автобуса, который застряг в сугробе,  голыми руками убирали снег и толкали машину

В Хмельницкой области из-за непогоды в последние  сутки спасателям  из снега пришлось освобождать 184 авто, в том числе, легковые, грузовые и рейсовые автобусы. В заблокированном транспорте находилось 595 человек, из которых 82  – это дети.

Более 10 раз пожарные буксировали кареты скорой помощи, которые следовали к больным и роженицам. К примеру, в Старосинявском районе бойцы ГСЧС  своими силами  транспортировали пенсионера с внутренним кровотечением, к которому в отдаленное село не могла добраться "скорая".

"Кроме этого, 8  января рейсовый автобус "Лисогирка – Хмельницкий" застрял в снегу, на дороге в Волочиском районе. Высота снежного покрова достигала около полуметра. Снегоуборочной техники поблизости не было. Примерно через час на место прибыли спасатели. Вместе с пассажирами они расчищали снег лопатами и даже руками. Работа осложнялась сильным ветром и морозом", – сообщают в ГСЧС.

Вскоре пожарная автоцистерна марки "ЗИЛ" взяла автобус на буксир, и освободила его из сугробов.

В общем, на ликвидации последствий непогоды работали более 190 спасателей и 68 машин. Также на территории области действует 151 пункт обогрева. Движение транспорта на дорогах местного значения все еще частично ограничено.

Напомним, в четырех областях Украины ограничено движение транспорта автодорогах. Ограничения касаются Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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