Морозы в Хмельницкой области: в снежную ловушку попали около 200 машин (фото)

В Хмельницкой области из-за непогоды в последние сутки спасателям из снега пришлось освобождать 184 авто, в том числе, легковые, грузовые и рейсовые автобусы. В заблокированном транспорте находилось 595 человек, из которых 82 – это дети.

Более 10 раз пожарные буксировали кареты скорой помощи, которые следовали к больным и роженицам. К примеру, в Старосинявском районе бойцы ГСЧС своими силами транспортировали пенсионера с внутренним кровотечением, к которому в отдаленное село не могла добраться "скорая".

"Кроме этого, 8 января рейсовый автобус "Лисогирка – Хмельницкий" застрял в снегу, на дороге в Волочиском районе. Высота снежного покрова достигала около полуметра. Снегоуборочной техники поблизости не было. Примерно через час на место прибыли спасатели. Вместе с пассажирами они расчищали снег лопатами и даже руками. Работа осложнялась сильным ветром и морозом", – сообщают в ГСЧС.

Вскоре пожарная автоцистерна марки "ЗИЛ" взяла автобус на буксир, и освободила его из сугробов.

В общем, на ликвидации последствий непогоды работали более 190 спасателей и 68 машин. Также на территории области действует 151 пункт обогрева. Движение транспорта на дорогах местного значения все еще частично ограничено.

Напомним, в четырех областях Украины ограничено движение транспорта автодорогах. Ограничения касаются Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей