Зверское убийство: во Львовской области отец зарубил сына топором

Сегодня, 10:42

Мужчина нанес 24-летнему парню четыре удара по голове острой частью топора

51-летний мужчина был пьян. Фото ptzgovorit.ru
51-летний мужчина был пьян. Фото ptzgovorit.ru

Во Львовской области 51-летний мужчина зарубил сына топором.

Убийство произошло в Самборском районе 12 апреля, сообщает пресс-служба полиции области.

"Установлено, что в тот вечер 51-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой в 20.15, взял из хозяйственного помещения топор, прошел в комнату, где спал его 24-летний сын, и нанес ему четыре удара по голове острой частью топора. От полученных травм сын скончался. Как пояснил отец, таким образом он хотел отомстить сыну за то, что тот унижал его и бил", – рассказали в полиции.

Злоумышленник задержан. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области 62-летний мужчина избил жену и внучку, а затем совершил самоубийство.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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