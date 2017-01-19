В ОГА и полиции Одессы – новые лица

В главных ведомствах Одесской области произошли первые в этом году кадровые изменения. Внимание сейчас приковано к кадровой политике нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, у которого на момент вступления в должность не было ни одного заместителя. На днях он обзавелся первым помощником — временно исполняющей обязанности первого заместителя председателя ОГА назначили Марину Зинченко, которая ранее возглавляла областной департамент финансов.

"Зинченко назначили распоряжением от 18 января", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе облгосадминистрации. К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов, наоборот, лишился одного из заместителей — с поста по собственному желанию ушел заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов Вячеслав Шандрык, который в последнее время курировал масштабные городские реконструкции.

ПОЛИЦИЯ. Не обошлось без кадровых перестановок и в полиции. Так, Ренийское отделение теперь возглавляет майор Геннадий Буковский, который ранее работал на аналогичной должности в Раздельнянском районе. А главным болградским полицейским теперь стал майор Сергей Зайков.

Тем временем Совет общественного контроля при НАБУ рекомендует не назначать на должность руководителя Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко, который выиграл соответствующий конкурс.

Ранее сообщалось, что в Одесской ОГА – кадровый голод.