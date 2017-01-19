Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
В ОГА и полиции Одессы – новые лица Одесса В главных ведомствах Одесской области произошли кадровые изменения

В ОГА и полиции Одессы – новые лица

Сегодня, 06:09

В главных ведомствах Одесской области произошли кадровые изменения

В главных ведомствах Одесской области произошли первые в этом году кадровые изменения. Внимание сейчас приковано к кадровой политике нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, у которого на момент вступления в должность не было ни одного заместителя. На днях он обзавелся первым помощником — временно исполняющей обязанности первого заместителя председателя ОГА назначили Марину Зинченко, которая ранее возглавляла областной департамент финансов.

"Зинченко назначили распоряжением от 18 января", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе облгосадминистрации. К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов, наоборот, лишился одного из заместителей — с поста по собственному желанию ушел заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов Вячеслав Шандрык, который в последнее время курировал масштабные городские реконструкции.

ПОЛИЦИЯ. Не обошлось без кадровых перестановок и в полиции. Так, Ренийское отделение теперь возглавляет майор Геннадий Буковский, который ранее работал на аналогичной должности в Раздельнянском районе. А главным болградским полицейским теперь стал майор Сергей Зайков.

Тем временем Совет общественного контроля при НАБУ рекомендует не назначать на должность руководителя Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко, который выиграл соответствующий конкурс.

Ранее сообщалось, что в Одесской ОГА – кадровый голод.
конкурс, назначения, должность, труханов

Вы сейчас просматриваете новость "В ОГА и полиции Одессы – новые лица". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В ОГА есть вакантные места. Фото: belomortrans.ru

В Одесской ОГА - кадровый голод

17 Января, 07:08

В Одесской облгосадминистрации заявили об открытии 11 вакансий

Днепр

Зовут украшать Днепр. Фото из открытых источников

Конкурс: в Днепре ищут создателей муралов, фонтанов, фонарей и красивых арок

18 Января, 21:44

Объявили конкурс по благоустройству города

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.