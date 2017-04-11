Активисты штурмовали главное полицейское управление Одессы
К митингующим вышли руководители областной полиции и выслушали требования участников акции
В Одессе перед главным областным управлением Национальной полиции прошел митинг.
Митингующие недовольны действиями полиции, которые, по их мнению, жестко обошлись с активистами во время торжественных мероприятий на Аллее славы 10 апреля.
Напомним, речь идет о задержании активистов во время празднования Дня освобождения от фашистских захватчиков. Тогда между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. В конфликт вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, уверяли активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.
Как уточнили правоохранители, действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня к собравшимся вышли начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции Дмитрий Головин, а также его заместитель Сергей Махотин и начальник Управления превентивной деятельности Иван Ищенко.
Полицейские руководители заверили активистов, что полиция в своих действиях руководствуется исключительно законами Украины. По изложенным активистами фактам будет проведена проверка и, в случае подтверждения неправомерности действий полицейских, в отношении них будут приняты соответствующие меры.
"Наше руководство – Головин, Махотин, Ищенко – вышли к активистам и выслушали их. Мы готовы контактировать со всеми здравыми силами, и, конечно, всегда открыты и для критики, и для замечаний", – рассказали сайту Сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Одесской области.
Тем временем очевидцы сообщают, что демонстранты пытались взять полицейскую управу штурмом, скандировали "Позор!" и требовали отставки участников вчерашнего скандального задержания на Аллее Славы.
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