Активисты штурмовали главное полицейское управление Одессы

Вчера, 16:48

К митингующим вышли руководители областной полиции и выслушали требования участников акции


В Одессе перед главным областным управлением Национальной полиции прошел митинг.

Митингующие недовольны действиями полиции, которые, по их мнению, жестко обошлись с активистами во время торжественных мероприятий на Аллее славы 10 апреля.

Напомним, речь идет о задержании активистов во время празднования Дня освобождения от фашистских захватчиков. Тогда между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. В конфликт вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, уверяли активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.

Как уточнили правоохранители, действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня к собравшимся вышли начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции Дмитрий Головин, а также его заместитель Сергей Махотин и начальник Управления превентивной деятельности Иван Ищенко.

Полицейские руководители заверили активистов, что полиция в своих действиях руководствуется исключительно законами Украины. По изложенным активистами фактам будет проведена проверка и, в случае подтверждения неправомерности действий полицейских, в отношении них будут приняты соответствующие меры.

"Наше руководство – Головин, Махотин, Ищенко – вышли к активистам и выслушали их. Мы готовы контактировать со всеми здравыми силами, и, конечно, всегда открыты и для критики, и для замечаний", – рассказали сайту Сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Одесской области.

Тем временем очевидцы сообщают, что демонстранты пытались взять полицейскую управу штурмом, скандировали "Позор!" и требовали отставки участников вчерашнего скандального задержания на Аллее Славы.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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