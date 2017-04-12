Актриса из "Игры престолов" войдет в состав жюри Одесского кинофестиваля

Турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли войдет в состав жюри Международной конкурсной программы 8-го Одесского кинофестиваля, который будет проходить с 14 по 22 июля. Об этом сообщает сайт ОМКФ.

Дебют немецкой актрисы турецкого происхождения состоялся в 2004 году в фильме режиссера Фатиха Акина "Головой об стену". Лента стала успешной и получила несколько престижных наград, среди которых "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, а роль Кекилли была отмечена в категориях "Лучшая женская роль" (премия "Лола", Немецкая киноакадемия), "Восходящая звезда" (премия Bambi, Германия), "Лучшая молодая актриса" (Undine Awards, Австрия), "Лучшая женская роль" (New Faces Awards, Германия).

Сибель Кекилли в сериале "Игра престолов"

За фильмы "Головой об стену" и "Чужая" (режиссер Фео Аладаг) Кекилли номинировалась в категории "Лучшая актриса" на Премию Европейской киноакадемии. В 2010 году она получила премию "Лола" за участие в ленте "Чужая", а годом позже за этот же фильм она была отмечена наградой Союза кинокритиков Германии как лучшая актриса. Съемки актрисы в ленте "Возвращение домой" (2006, режиссер Омер Угур) не обошло внимание киноэкспертов – за нее Кекилли получила премию "Золотой апельсин" Международного кинофестиваля в Анталии. В 2014 году за роль Шаи в сериале "Игра престолов" Сибель Кекилли был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.

Сибель Кекилли в сериале "Игра престолов"

Кроме того, что большая часть фильмографии Кекилли касается социальных проблем, в частности, жизни эмигрантов, Сибель занимает достаточно активную общественную позицию. Она поддерживает деятельность некоммерческой организации Terre des femmes, которая борется за права женщин. Также Кекилли принимает участие в мероприятиях, нацеленных против домашнего насилия, насилия в отношении женщин, гендерного неравенства.

Ранее стало известно, что Римма Зюбина и Кристиан Петцольд будут членами Международного жюри 8 ОМКФ. Имя председателя жюри станет известно позже.