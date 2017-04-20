Апрель разбушевался: в Одесскую область вернулась зима

Очевидцы рассказывают о сломанных деревьях и прогнозируют гибель урожая

Сегодня, 20 апреля, в Одессе и области сильно ухудшились погодные условия: на севере области выпал снег, а на море начался сильный шторм.

"С первым днем зимы! Берем санки и идем кататься", – отнеслась с юмором к такой погоде жительница города Подольск Лидия Волчек.

Но не все пользователи соцсетей с ней согласны. Жители Одесской области рассказывают, что сильный ветер поломал деревья, и опасаются, что из-за похолодания погибнут плодовые растения.

"Урожая можно не ждать", – сокрушается пользовательница соцсетей Екатерина Гордеева.

Тем временем, в пресс-службе ГСЧС в Одесской области сообщают, что тяжелые погодные условия сохранятся и завтра.

"Днем в четверг и в пятницу ночью ожидается сильный, местами очень сильный дождь, а на севере области со снегом", – говорят спасатели.

Также ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, а ночью прогнозируют заморозки.

Ранее сообщалось, что в Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.