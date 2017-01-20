Бывший военный городок замерзает в Одесской области (видео)

Отопительный сезон в городке даже не начинали. Причина – долги населения

Бывший военный городок замерзает в Одесской области. Отопление в этом сезоне не включили из-за миллионных долгов. Люди уверяют – платили вовремя. И страдают по вине тех жителей, которые давно уехали из города.

Отопления нет во всем бывшем военном городке поселка Лиманское, а это более 400 квартир. Когда на улице – 7 градусов, там даже столбики термометров в квартирах не поднимаются выше 10.

Татьяна с сыном в трехкомнатной квартире об уюте только мечтают. Электрообогреватель включают только в спальне. Иногда греются от духовки на кухне. Из-за сырости стены сплошь покрыты плесенью.

"Стены мокрые, гниют, цветут и не отмываются. Даже пытались пошпаклевать, оно опять поцвело", – показывает Татьяна Медведь, жительница Лиманского.

Во всех квартирах города ситуация похожая. В здешнем доме культуры – не теплее.

"Вот сейчас мы нагнали 6 градусов. Отгораживаемся вот таким целлофаном, чтобы хотя бы дети сидели у нас в читальном зале", – сказала Наталья Лясоцкая, заведующая библиотекой.

Отопительный сезон в бывшем военном городке даже не начинали. Причина – долги населения. Более трех с половиной миллионов гривен. Сумма набежала течение нескольких лет.

"Образовался долг – 1 миллион 26 тысяч. В результате наросли штрафные санкции, пеня и эта сумма выросла до 3,5 миллионов", – уточнил Александр Глижин, директор коммунального предприятия "Лиманкомунсервис".

"Лиманкомунсервис" образовали недавно. Долги собрали предшественники. Новое предприятие уплатить их не в состоянии.

"Мы обращались в облгосадминистрацию. Все эти проблемы обсуждались. Но в связи с тем, что такая задолженность – единственный выход на сегодняшний день – это индивидуальное отопление", – отметила Ольга Евтодия, глава Лиманского поселкового совета.

"В городке живут, как правило, одни пенсионеры, то есть люди, получающие не больше полутра тысяч гривен. Вы можете себе представить, что такое за 58 тысяч установить себя индивидуальное отопление?" – возмутился Владимир Пиляев, военный.

Измученные за зиму люди готовы платить сколько угодно, чтобы не замерзнуть до весны.

Впрочем, таких денег у бывших военных действительно нет.

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