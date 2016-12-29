Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Думали, война началась", – одесситы о землетрясении http://www.segodnya.ua/img/article/7840/78_main.1482952550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/78_tn.1482952550.jpg Одесса В домах качались люстры и падали наряженные ели. Эксперт: "Нужно выходить на улицу"

"Думали, война началась", – одесситы о землетрясении

Вчера, 21:15

В домах качались люстры и падали наряженные ели. Эксперт: "Нужно выходить на улицу"

Землетрясение. Фото: UZ24.uz
Землетрясение. Фото: UZ24.uz

Одесскую область трусило в ночь на среду. Подземные толчки жители Измаила почувствовали в 01:23, на протяжении 20—30 секунд качались люстры, а у одесситов вибрировала мебель.

Эпицентр подземных толчков, по данным Государственного космического агентства Украины, находился в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии: там магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. В Одесской области, как сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, магнитуда составляла 2—3 балла.

"Землетрясения зафиксировали в Одессе, Рени, Измаиле, Болграде и других городах на юге области, но здания устояли, и человеческих жертв нет", — рассказали одесские спасатели. А глава пресс-службы ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник напомнил "Сегодня": "Во время землетрясения первым делом нужно выйти на открытую местность: площадь или пустырь. Если выйти не удается, можно стать в дверном проеме".

Жители Южной Пальмиры говорят, что похожие чувства, как во время землетрясения, регулярно испытывают проживающие в старых домах у трамвайных путей. А одессит Александр Шапиров признался, что в его квартире от толчков упала наряженная ель.

"Я проснулась из-за того, что подо мной волнообразно двигалась кровать. Сначала подумала, что это галлюцинации от переутомления, а потом услышала вой собак во дворе и поняла, что это землетрясение", — поделилась с нами горожанка Алена Чайка.

А измаильчанка Анна Великова испугалась нарастающего гула: "Думала, война началась".

Это уже не первое землетрясение в Одесской области в этом году, но и когда произойдет следующее, спрогнозировать сложно. "Нет ни одного достоверного метода предсказания землетрясений. Мы прекрасно знаем, где они происходят, но когда именно это будет, узнать невозможно", — рассказал "Сегодня" и. о. начальника городской Службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Сергей Баронцов.
землетрясение, спасатели, толчки, ГСЧС, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость ""Думали, война началась", – одесситы о землетрясении". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Вести.Ru

Одессу тряхнуло

Вчера, 02:45

До города докатилось румынское землетрясение

Украина

Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину. Фото: из открытых источников

Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину

Вчера, 08:55

Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы

Украина

Украинцы поделились впечатлениями от ночного землетрясения. Фото: из открытых источников

О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении

Вчера, 11:30

Подземные толчки ощущали в Одессе, Киеве, Житомире и Черновцах

Украина

Фото: Newsroom.su

Землетрясение в Украине: сейсмолог назвал самые опасные зоны

Вчера, 12:53

В разное время землетрясения возникали фактически по всей территории нашей страны, и даже возле Чернобыля

Украина

Землетрясение в Карпатах почувтствали и киевляне. Фото: stateimpact.npr.org

Все подробности румынского землетрясения в Украине: трясло от Одессы до Киева

Вчера, 13:14

Это было не очень большое землетрясение, но поскольку от землетрясений, которые происходят на такой глубине, волны затихают достаточно медленно, они ощущаются на огромном расстоянии

Украина

Фото: из открытых источников

Спрогнозировать землетрясения нереально – ученые

Вчера, 14:01

Сейсмолог пояснил, почему геофизики не могут точно определить время и силу землетрясений

Украина

Николай Чечеткин. Фото: Facebook

В ГСЧС рассказал, есть ли разрушения и пострадавшие от ночного землетрясения

Вчера, 16:07

Спрогнозировать новые толчки практически невозможно, но в случае новой "тряски" нужно придерживаться элементарных правил безопасности, говорит главный спасатель

Украина

Существуют простые правила, которые повышают ваши шансы "выйти сухими из воды" в случае землетрясения. Фото: Pixabay

Что делать при землетрясении: простые и полезные правила

Вчера, 19:05

Заранее соберите "тревожный рюкзачок" и ни в коем случае не подходите к лифтам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.