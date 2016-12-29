"Думали, война началась", – одесситы о землетрясении

Одесскую область трусило в ночь на среду. Подземные толчки жители Измаила почувствовали в 01:23, на протяжении 20—30 секунд качались люстры, а у одесситов вибрировала мебель.

Эпицентр подземных толчков, по данным Государственного космического агентства Украины, находился в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии: там магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. В Одесской области, как сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, магнитуда составляла 2—3 балла.

"Землетрясения зафиксировали в Одессе, Рени, Измаиле, Болграде и других городах на юге области, но здания устояли, и человеческих жертв нет", — рассказали одесские спасатели. А глава пресс-службы ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник напомнил "Сегодня": "Во время землетрясения первым делом нужно выйти на открытую местность: площадь или пустырь. Если выйти не удается, можно стать в дверном проеме".



Жители Южной Пальмиры говорят, что похожие чувства, как во время землетрясения, регулярно испытывают проживающие в старых домах у трамвайных путей. А одессит Александр Шапиров признался, что в его квартире от толчков упала наряженная ель.

"Я проснулась из-за того, что подо мной волнообразно двигалась кровать. Сначала подумала, что это галлюцинации от переутомления, а потом услышала вой собак во дворе и поняла, что это землетрясение", — поделилась с нами горожанка Алена Чайка.

А измаильчанка Анна Великова испугалась нарастающего гула: "Думала, война началась".



Это уже не первое землетрясение в Одесской области в этом году, но и когда произойдет следующее, спрогнозировать сложно. "Нет ни одного достоверного метода предсказания землетрясений. Мы прекрасно знаем, где они происходят, но когда именно это будет, узнать невозможно", — рассказал "Сегодня" и. о. начальника городской Службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Сергей Баронцов.