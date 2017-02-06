Глава одесского "Правого сектора" покинул организацию

Сегодня, 00:15

Он подчеркнул, что не намерен прекращать общественную деятельность

Стерненко сложил полномочия и покинул организацию, фото Facebook
Стерненко сложил полномочия и покинул организацию, фото Facebook

Глава одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко сложил полномочия и покинул организацию.

"Сегодня я принимаю решение о снятии с себя полномочий руководителя областной организации и о выходе из рядов "Правого сектора". Такой шаг делаю, сохраняя уважение к тем, с кем приходилось работать эти годы и не имея ни к кому никаких претензий. Просто в жизни каждого человека наступает момент, когда для начала чего-то нового нужно оставить то, что было твоей жизнью", – написал Стерненко на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что не намерен прекращать общественную деятельность, однако признал, что конкретных планов на ближайшее будущее у него нет.
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