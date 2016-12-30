Головореза в Одесской области ищут охотники (видео)

План "Сирена" в области действует уже почти сутки

К поискам убийцы, который отрезал головы женщине и ее двухлетней дочери, полиция привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие. В общей сложности преступника уже ищут 600 человек.

План "Сирена" в Одесской области действует уже почти сутки. Накануне после обеда нападающий ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там.

Соседи до последнего не знали, какая трагедия разыгралась в городе.

"Толком не слышала, только по слухам, ничего не было слышно, ничего не знали", – уверяет Любовь, соседка погибших.

Злоумышленник сел в грузовик, принадлежащий семье, и уехал. По дороге таранил машины. Когда заметил полицейских – бросил авто и побежал через поля в санаторий курортного села Грибовка. Сейчас район, где скрывается преступник, окружен Нацгвардией, полицией и спецназом.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения возможного подозреваемого. Задействованы Нацгвардия, пограничники, общественники, охотники, весь оперативный блок поднят по тревоге", – сказал Дмитрий Головин, руководитель главного управления Нацполиции в Одесской области.

Известно, что подозреваемый – 25-летний Дмитрий Погорелый долгое время работал на семью жертвы.

Мотив преступления пока неизвестен, на месте трагедии работают следователи.

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