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Интересная прогулка: под Одессой есть свой Стоунхендж и золотое руно с бараном (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/42_main.1484939463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/42_tn.1484939463.jpg Одесса Сегодня мы предлагаем отправиться на прогулку в Черноморск (бывший Ильичевск)

Интересная прогулка: под Одессой есть свой Стоунхендж и золотое руно с бараном (фото)

Сегодня, 11:15

Сегодня мы предлагаем отправиться на прогулку в Черноморск (бывший Ильичевск)

В конце набережной — колоннада и Приморская лестница, которая спускается вниз к пляжу и заканчивается просторной смотровой площадкой
В конце набережной — колоннада и Приморская лестница, которая спускается вниз к пляжу и заканчивается просторной смотровой площадкой

Потемкинская лестница, колоннада, Воронцовский маяк — одесские достопримечательности за сотни лет обросли сотнями историй, но и городки под Одессой уже имеют чем похвастаться. Сегодня мы предлагаем отправиться в Черноморск (бывший Ильичевск), который славится своим чистым пляжем. Дорога на автобусе от рынка "Привоз" займет не более 40 минут, на велосипеде — немного дольше, зато впечатлений хватит на неделю.

ПАРК СКУЛЬПТУР. ИСТОРИЯ ГОРОДА В ИЗВАЯНИЯХ

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Одно из мест, которые обязательно стоит посетить в городке, это Молодежный парк. Он появился во второй половине XX века, а десятки его изваяний отражают богатую историю региона. Например, лица казаков и гетманов, вырезанные в стволах сухих деревьев, напоминают о воинах Черноморского казачества — они поселились здесь в конце XVIII века. Также в парке есть скульптура девушки с корзинками, Богоматери и свой "Стоунхендж".
Молодежный парк
Расстояние: Старт

ЗОЛОТОЕ РУНО. ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ЮНЫХ АЛЬПИНИСТОВ

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Хотя ни заметных гор, ни выдающихся баранов в этих местах никогда не было, скульптурная композиция "Золотое руно" стала одной из самых популярных среди местных жителей — особенно ребятни. Многие поколения черноморцев взбирались по этим склонам, тренировали свои скалолазные навыки и играли в "Царя горы". Но истинным царем всегда оставался золоторогий баран, чья скульптура возвышается на вершине. Еще одно изваяние "с античным уклоном" — девушка с амфорами, выполненная в псевдоклассическом стиле. Она символизирует греческие прошлое региона, ведь тысячи лет назад здесь находились колонии греков. Есть в парке и весьма упитанный амур, который сидит на стилизованной волне.
Аллея Молодежного парка
Расстояние: 150 м

ПРОРОК-ПОКРОВИТЕЛЬ ИЛИЯ. НЕ УБЕРЕГ "ИЛЬИЧЕВСК"

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Менее чем в квартале от парка есть каменная плита с рельефным изображением пророка Илии — библейского святого, известного своим аскетизмом, состраданием и нетерпимостью к другим религиям. Его кормили вороны, а на небо он вознесся на огненной колеснице еще при жизни. В Черноморске святой коротает свои дни в центре клумбы перед городским советом. Местные жители считают его покровителем города. Когда первое название города постановили декоммунизировать, некоторые говорили: "Ильичевск назван в честь не коммунистического лидера, а пророка Илии". Но это не помогло.
Пр-т Мира, 33
Расстояние: 700 м

НАБЕРЕЖНАЯ. НАД ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМ ПЛЯЖЕМ

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Набережная Черноморска растянулась над побережьем от улицы Пляжной до Приморской лестницы. Вдоль всей набережной установили скамейки и оборудовали несколько смотровых площадок, одну их которых украсили современной скульптурой с чайками. Слева от вымощенной плиткой дорожки, когда идти в сторону лестницы, — Приморский парк с кафе, скульптурами и площадкой для скейтеров и роллеров, а справа — склон с террасой, у подножия которого простирается пляж. Черноморское побережье намного чище, чем одесское, и уже шесть лет подряд получает сертификат качества пляжей "Голубой флаг" — престижную награду за чистоту воды и песка от Европейской комиссии по охране окружающей среды.
Ул. Пляжная, 33
Расстояние: 1600 м

ЛЕСТНИЦА. УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ ПОТЕМКИНСКОЙ

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В конце набережной — колоннада и Приморская лестница, которая спускается вниз к пляжу и заканчивается просторной смотровой площадкой. Оттуда уже более скромные ступени ведут прямо к песку. Лестницу открыли в 2014-м, но буквально с начала строительства окрестили копией Потемкинской. Они действительно очень похожи: говорят даже, что черноморские строители использовали чертежи одесской достопримечательности, но из уважения к истории Одессы-мамы сделали Приморскую лестницу короче. Там 155 ступеней, тогда как в Одессе — 192. На строительство выделили около 15 млн грн. К слову, лестницу задумывали не только как достопримечательность, но и как берегоукрепительное сооружение.
Приморская лестница
Расстояние: 2400 м

ДВА МАЯКА. ДЛЯ СЪЕМОК СЕРИАЛА СТРОИЛИ БУТАФОРЫ, А ПОРТУ — НАСТОЯЩИЙ

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Маяк — визитная карточка любого портового города. Несколько последних лет Черноморским маяком ошибочно называли сооружение, которое возвели над обрывом у моря бутафоры для съемок сериала "Свет и тень маяка". Но это и не удивительно, ведь по виду он напоминал те морские сигнальные башни, которые показывают в книгах и фильмах: возле него не только делали селфи подростки, но и фотографировались молодожены после бракосочетания.

Настоящий же маяк города, полосатую красно-белую башню которого можно увидеть с любой точки набережной, находится на территории одного из крупнейших портов Одесской области — Ильичевского, поэтому просто так попасть к этой путеводной звезде моряков нельзя. Любоваться сооружением местные жители советуют либо все с той же набережной, либо с палубы прогулочного катера. Маяк, по словам экскурсоводов, начали строить еще в 1965-м, а закончили лишь в 2005-м. Его высота — 19 метров. А история самого порта началась в 1956-м, когда в связи с растущими объемами грузопотоков на Черном море решили построить еще один порт в районе Сухого Лимана юго-западнее Одессы.
Черноморский порт
Расстояние: 2500 м
Стоунхендж, Ильичевск, набережная, парк, скульптура, прогулка, маяк, достопримечательности

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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