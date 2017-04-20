Из-за непогоды ГСЧС в Одесской области будет работать в усиленном режиме

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин

Сегодня, 20 апреля, в Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.

Напомним, 20-22 апреля в Одесской области прогнозируют ухудшение погодных условий – снег с дождем, усиление ветра до 20 м/с.

В Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом.

В ночь с 18 на 19 апреля непогода оставила без света более 150 населенных пунктов в шести областях страны: Днепропетровской и Харьковской (они пострадали больше всего), а также Полтавской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской.