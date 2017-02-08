Из-за непогоды в Одессе – массовые ДТП и полсотни травм

Одесские улицы вчера превратились в большой каток. Из-за мелкого дождя, который моросил все утро, и минусовой температуры город сковала гололедица. Прохожие буквально скользили по тротуарам, а машины передвигались по городу вдвое медленнее обычного.

Еще до 13:00 в одесские травмпункты обратились 54 человека. "У пострадавших переломы и ушибы разной степени тяжести", — рассказали "Сегодня" в травмпункте на ул. Болгарской, 38. Лишь утром медики оказали помощь десятерым одесситам и заверили, что пострадавших не намного больше, чем в обычные дни.

Тем временем в одесской мэрии сообщили, что на борьбу с гололедом на улицы вышли 1300 коммунальщиков и 49 единиц спецтехники КП "Городские дороги". Всего за несколько часов работы израсходовали почти 160 тонн песчано-солевой смеси, чтобы посыпать тротуары, дороги и внутриквартальные проезды. "В связи со сложными погодными условиями все коммунальные службы и аварийные бригады будут работать круглосуточно", — заверили в пресс-службе мэрии.

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Несмотря на то, что коммунальщики трудились с раннего утра, аварий на дорогах избежать не удалось. Как рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции, только за четыре часа в первой половине дня зафиксировали 27 ДТП. Так, на жилмассиве Котовского и в Приморском районе в аварии угодили три маршрутки с пассажирами, а на выезде из Одессы в сторону Николаева столкнулись шесть авто. "Причиной большинства аварий стала скользкая дорога", — пояснила пресс-секретарь патрульных Алла Марченко. Копы попросили водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Аварии. За четыре часа в ДТП угодили 27 авто, а на жилмассиве Котовского столкнулись маршрутки. Фото: vk.com



ЗАПРЕТ НА КАБЛУКИ. Если есть возможность пересидеть непогоду дома, травматологи советуют одесситам воздержаться от прогулок. В противном случае стоит позаботиться об обуви и следовать советам специалистов, что поможет минимизировать риск травмирования на улице. "Дамам не рекомендуется обувать сапоги на каблуке. Лучшим вариантом для подобной погоды считается обувь с резиновой подошвой или протекторами", — говорят специалисты.

Также можно испробовать "дедовский" способ и натереть подошву старых ботинок наждачной бумагой, чтобы улучшить сцепление со скользкой поверхностью. "Ходите так, будто у вас на ногах лыжи, и по возможности лучше не шагать, а скользить, не отрывая ног от земли", — советуют врачи.