Как преобразится популярный пляж Одессы "Ланжерон": планы ремонта и критика

Один из старейших и популярнейших пляжей Одессы — Ланжерон — может преобразиться до неузнаваемости. Одесский градсовет дал добро на создание детального плана территории (ДПТ) этой курортной зоны с более длинной набережной, пирсом для морских трамвайчиков и памятником генерал-губернатору Александру Ланжерону. И хотя проект находится лишь на стадии разработки, несколько деталей предложения уже вызвали негодование общественности.

Согласно визуализации проекта, основная перемена, которая ждет Ланжерон, — это продление набережной от дельфинария до центрального спуска на пляж, обрамленного двумя шарами. Общая площадь благоустройства составит 11 000 квадратных метров, из которых, судя по всему, чуть менее трети отведут под застройку. В частности, на месте МАФов, стихийной парковки и зеленых насаждений архитекторы предлагают построить трехэтажное здание с террасами, где, среди прочего, хотят разместить подземный паркинг и конференц-залы. "В концепцию входит комплексное развитие территории с развитием элементов обслуживания, — пояснил автор проекта Юрий Беликов, пообещав, что песчаный пляж не уменьшат. — Вход на Ланжерон — это святая святых, мы его не трогаем".

Компания, которая обустраивала территорию у дельфинария, уже заявила о готовности спонсировать проект. "Думаю, если одесситы одобрят план благоустройства новой набережной, то компания выступит инвестором и второй части благоустройства", — заявил депутат Одесского горсовета и экс-руководитель юридического отдела фирмы Андрей Кисловский. На вопрос о том, как планируют урегулировать возможные споры с общественниками относительно благоустройства, Кисловский отвечает: "Сугубо мирным путем, какими-то переговорами, консультациями".

Сейчас одесские урбанисты, активисты и некоторые чиновники активно критикуют проект, в частности осуждают расширение парковки. "Дополнительные объекты только ухудшат транспортную ситуацию вокруг Ланжерона, так как варианты решения самой развязки никоим образом не обсуждались", — отметил депутат горсовета Алексей Еремица.

Есть и те, кто просто недоволен предыдущим проектом архитектора — реконструкцией Аркадии. "Благоустроенная Аркадия вызывает ужас своей похожестью на рынок и полным искоренением зеленых насаждений. Все эти коммерческие "благоустройства" лишают одесситов моря, пляжей и возможности отдохнуть по-человечески", — возмущается в сети одесситка Елена Марценюк.

А по мнению общественника Сергея Сарафанюка, проводить какие-либо работы на Ланжероне можно лишь после создания детального плана территории парка "Юбилейный", который тянется от Лажерона до 16-й станции Большого Фонтана. "В рамках детального плана территории можно решать проблемы комплексно, тогда сама инфраструктура рассматривается по-другому. Ланжерон, например, вместо парковки, мог бы стать концертно-фестивальным комплексом", — пояснил активист.

Впрочем, все эти идеи еще вынесут на суд общественности. "Для дальнейшей реализации представленных проектов детальных планов территорий необходимо провести общественные слушания, чтобы учесть интересы горожан и утвердить план в соответствии с действующим законодательством", — заявили в пресс-службе городского совета.

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Примечательной частью концепции обновленного пляжа "Ланжерон" стало создание причала для морских трамвайчиков. "Мы предусматриваем альтернативный транспорт, который сделает пляж доступным из Аркадии, порта и Лузановки", — заявили авторы концепции. Одесский общественник Сергей Сарафанюк напомнил, что идею восстановления такого вида транспорта поддержали на общественных слушаниях еще в феврале 2015-го. "Трамвайчик никак не повлияет на Ланжерон. Он будет привозить столько же человек, сколько и увозить", — отметил Сарафанюк. Правда, кто и когда займется реализацией задумки, пока не ясно.