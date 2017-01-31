Киевские бизнесмены пытались вывезти в Европу сотни вагонов украинского леса (фото)

Сегодня, 12:10

Предприниматели экспортировали качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины

В Одесской области СБУ предупредила незаконный экспорт украинской древесины в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как установили оперативники спецслужбы, предприниматели из Киевской области экспортировали качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицируя данные в документах для таможенного досмотра. Только с начала 2017 злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной", – рассказали в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства на древесину наложен арест, продолжаются процессуальные действия по привлечению к ответственности всех участников незаконной сделки.

В СБУ также подчеркнули, что с 1 января 2017 введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде сроком на 10 лет.

Напомним, сотрудники спецслужбы на взятке задержали одного из руководителей таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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