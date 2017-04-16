Кино-Одесса: награда для Цоя, очередь на "Фантомаса" и свидания нон-стоп

Первый в мире кинозал распахнул двери для одесской публики за три года до того, как братья Люмьер до смерти перепугали потенциальных киноманов мчащимся на них поездом. Одесский иллюзион появился благодаря изобретателю Иосифу Тимченко, который совместно с инженером Михаилом Фрейденбергом изобрел и сконструировал киноаппарат. На белой простыне в холле гостиницы "Франция" демонстрировали первые короткометражки — "Копьеметатель" и "Скачущий всадник". Правда, один за другим иллюзионы начинают появляться в городе лишь после "открытия" кинотехнологии французами. Новый аттракцион пришелся по вкусу горожанам, ведь только на ул. Дерибасовской "синемасалоны" встречались едва ли не на каждом углу. Более двух десятков кинотеатров функционировали в городе и в советсткое время: за билетами выстраивались длинные очереди. "Сегодня" вспомнила забытые подробности из истории одесских кинотеатров.

ИЛЛЮЗИОН УТОЧКИНА ПОКАЗАЛ "ЧЕРТОВ" И ЛИНДЕРА



В здании, рядом с которым стоит памятник одесскому авиатору Сергею Уточкину, в 1913-м его братья Леонид и Николай открыли так называемый иллюзион "Кино-Уточ-Кино". Первыми кинокартинами, которые увидели зрители, были датский фильм "Четыре черта" и лента с участием французского актера-комика Макса Линдера. Уже в 1916-м заведение превратилось в популярный кинотеатр, который мог приютить под своей крышей 339 зрителей. Два года спустя одесские газеты восхваляли кинотеатр: "Уют, матовый свет, центральная вентиляция, музыкальное трио, удобные кресла. Ежедневно первоклассная программа!" В советское время кинотеатр сменил несколько названий: "Красный летун", "Красный железнодорожник", имени Владимира Маяковского. Киносеансы проходили здесь до 2009-го, сейчас помещения занимает кафе.

Старт

Ул. Дерибасовская, 22

В "ОДЕССЕ" — БИЛЬЯРД И СВИДАНИЯ НОН-СТОП



Здание, в котором когда-то функционировал кинотеатр "Одесса", возвели в 1909-м по проекту архитектора Тимофея Янчиса. Изначально здесь "квартировалось" общество офицеров, для досуга которых в 1914-м открыли кинотеатр "Арс", демонстрирующий преимущественно армейские ленты. Поговаривали, что в этом же здании для военнослужащих обустроили казино и бильярдную. Кинотеатр "Одесса" снова открыл двери уже после Второй мировой войны и стал на то время единственным в Союзе шестизальным кинотеатром. "Большой, малый, красный, синий и какие-то еще два цвета — белый и голубой, что ли", — вспоминают горожане. По словам старожилов, тут любили проводить свидания, ведь в одном из залов всегда можно было застать киносеанс.

630 м

Ул. Спиридоновская, 1/3

ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАРОДА И ПАНОРАМНЫЙ ЭКРАН



Здание нынешнего кинотеатра "Родина" возвели в 1894-м по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко для Городской народной аудитории, где читали лекции. Устраивать кинопоказы в немного видоизмененном дворце начали уже в советские годы. Тут находились два кинозала: один с вогнутым экраном, размером 24х11 м, на 800—900 мест и второй поменьше. В то время считалось, что главный зал работает по экспериментальной технологии кинопроекции: во время сеанса одновременно работали три проектора (каждый передавал изображение на свою часть экрана), так что зрители видели панорамную картинку. "Тут впервые в городе применили многоканальный звук с установкой акустических устройств по всему периметру зала", — писал в своей книге об Одессе Лев Штерн.

2200 м

Ул. Мечникова, 104

КИНОТЕАТР ПРИЮТИЛ КОМИКОВ И СТАЛ ДОМОМ КЛОУНОВ



На месте Дома клоунов в советские годы работал кинотеатр "Дружба", которому приписывали "районное значение". Само здание возвели уже после Второй мировой войны, поскольку располагавшиеся на этой территории старинные дома в 1941-м рухнули из-за взрыва авиационной бомбы — снаряд упал аккурат на перекресток. Сотрудники Дома клоунов вспоминают, что, заезжая в здание в 2003-м, они собственноручно приводили кинозал в порядок, ведь по сцене бегали мыши, а пол был провален.

4720 м

Ул. Ольгиевская, 23

ЛЕТНИЕ СЕАНСЫ. СЪЕМКИ В КИНО И НАГРАДА ДЛЯ ЦОЯ



Пользовался популярностью у горожан и летний кинотеатр во Дворце моряков, который открыли в 1950-е. Одесситы вспоминают: по вечерам здесь всегда проходил только один сеанс, потом все нехотя расходились по домам. В 1984-м дворик летнего кинотеатра засветился в детском фильме "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", а Виктор Цой за год до трагического ДТП получил здесь приз кинофестиваля "Золотой Дюк". Но спустя некоторое время кинотеатр закрылся. Недавно здесь пытались возобновить киносеансы, но, увы, тщетно.

6780 м

Приморский бул., 9

ОРКЕСТР НА БАЛКОНЕ И ОЧЕРЕДЬ НА "ФАНТОМАСА"

В здании кинотеатра "Вымпел" сейчас работает супермаркет, а еще в конце 1960-х очередь в кассу за билетами на "Фантомаса" тянулась до троллейбусной остановки. Кинотеатр на 350 мест начали строить в 1955-м по проекту архитектора Бебы Гамарник. По словам старожилов, "синематека" была очень уютной, а кассир в малюсеньком окошке выписывал синенькие билетики. "В фойе на балконе играл оркестр и работал буфет. В сквере еще работал летний кинотеатр, куда ходили с подругой, прихватив с собой бутылочку сухого вина", — ностальгируют одесситы.

12 800 м

Адмиральский пр-т, 31