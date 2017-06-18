Кино-Одесса: сеансы на море, под звездами и в авто

Летом одесские кинолюбители меняют залы многолюдных кинотеатров на необычные площадки, где проходят сеансы с видом на море и звезды. А кто-то смотрит киноленты, даже не выходя из машины. "Сегодня" подготовила подборку летних "киномест".

На пляже "Отрада" прямо на песке раз в две недели устраивают киноночи — показывают сразу несколько фильмов. Специально для этого там устанавливают большой экран и проектор. Посетителям советуют захватить с собой подстилку, небольшой матрац или же каремат. Во время сеанса можно купить угощения либо прийти со своей едой.

С такой же периодичностью проходят киновечера и на территории обсерватории в парке имени Шевченко. "В ближайшее время мы покажем здесь три фильма в жанре ужасов", — пояснили нам организаторы. Перед сеансами необходимо зарегистрироваться по телефону (093) 120-02-62. Входной билет обойдется в 160 грн.



А вот автолюбители могут насладиться кинопоказами под открытым небом, не выходя из машины. На территории мемориального комплекса 411-й батареи работает автокинотеатр. На открытой площадке среди военной техники есть большой экран, перед которым могут расположиться несколько десятков автомобилей. По словам организаторов, их кинотеатр работает ежедневно с 21:30. Узнать анонс можно в день показа после 18:00 по телефону 743-89-59. Заплатить за проезд через шлагбаум придется 35 грн за одну машину. Организаторы говорят, что разрешают посетителям курить, болтать по телефону и брать с собой детей и животных, а звук фильма транслируют по радиочастоте.



Посмотреть кино и выпить освежающий коктейль можно в ночном клубе на пляже "Дельфин" (в районе серого здания). Здесь каждую среду показывают сразу два фильма: сеанс начинается в 21:00, а афиша появляется за несколько дней до показа. Вход на мероприятие свободный, узнать дополнительную информацию можно по телефону 702-11-76.



Для тех же, кто не привык гулять по ночам или боится намокнуть под дождиком, отметим крохотный (на 15 мест) кинотеатр, расположенный на улице Пастера, 60, по соседству с книжной лавкой. Здесь показывают не нашумевшие голливудские фильмы, а необычное артхаусное кино. Билеты стоят по 45 грн и продаются вплоть до начала сеанса. "Со своей едой и напитками к нам нельзя, но здесь можно купить чай, кофе и шоколад", — рассказали нам в администрации кинотеатра. Уточнять подробности просят по телефону 737-54-23.