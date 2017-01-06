"Кладбища елей": деревья измельчат для дорожек

Новогодние праздники в самом разгаре, а одесские активисты уже беспокоятся о судьбе срубленных зеленых красавиц, которые в скором времени окажутся на свалках. "Сегодня" выяснила, как подарить вторую жизнь символу зимних праздников.

Обычно новогоднее деревце советуют использовать на дачах в качестве подпорок для растений, а хвою — в косметических и лечебных целях. Но одесситы из организации Family park пошли другим путем — и призвали горожан переработать зеленых красавиц и использовать их для благоустройства мемориального комплекса 411-й батареи. Чтобы привлечь как можно больше людей, активисты планируют провести специальный праздник "Дробилковый старый Новый год" 14—15 января на территории батареи, во время которого обещают рассказать, как украсить двор при помощи еловых щепок, а из сухих веток сделать клумбы и тропинки.

"Цель нашего мероприятия — просветительская. Мы хотим поднять вопрос вырубки и переработки елей, чтобы люди понимали, что с этим нужно что-то делать. Деревья — это не мусор, — поделился с нами один из организаторов акции Сергей Кузьмин. — Ее формат будет свободным: это не лекция, где все сидят на стульчиках. Рабочие будут перерабатывать древесину, а рядом будет находиться экологический эксперт, который объяснит заинтересовавшимся, что происходит".

Ели, которые принесут с собой гости мероприятия, обещают переработать на месте: здесь постоянно измельчают в щепки сломанные ветки для покрытия дорожек и с радостью обучат мастерству одесситов. А тех, кто купил новогоднюю ель в кадке, приглашают посадить ее на аллеях мемориала. "Кроме того, мы будем угощать гостей горячими напитками и закусками", — зазывают горожан организаторы акции.

"КЛАДБИЩА" ДЛЯ ХВОЙНЫХ. Волнует одесситов и судьба нераспроданных зеленых красавиц. Так, активистка Карина Лапина опубликовала в сети фото брошенного елочного базара в Киевском районе города: деревья уже никто не охраняет, но и вывезти их желающих не нашлось. Такую же картину, но уже в Приморском районе, запечатлел и активист Владислав Балинский. "Это крайне выгодный бизнес или бездумное и неконтролируемое уничтожение природы Украины", — сетует общественник.

Чтобы такие же "кладбища" елей не появились и в следующем году, одесситы уже сейчас предлагают различные варианты решения проблемы. "Когда мы перестанем покупать, и бизнес уйдет", — предполагает одесситка Татьяна Цыганкова. А горожанка Ирина Русева предлагает ввести систему предоплаты, чтобы деревья рубили для конкретных покупателей, а не с запасом. Впрочем, некоторые одесситы находят в новогоднем бизнесе и положительные моменты: "Деревья выращивали специально для новогодних праздников. Не покупать их — это лишать рабочих мест представителей лесничества, а это не пойдет на пользу экономике Украины".

ДЛЯ СЛОНА И ТЕПЛА

Найдут применение новогодним елям и в одесском зоопарке. Здесь хвойными лакомятся слон, зубры и олени. "Часть веток мы скармливаем животным, другие идут на подстилки. А стволами и толстыми ветками отапливаем помещения", — пояснил директор зверинца Игорь Беляков. В зоопарк следует нести деревья, которые не опрыскивались искусственным снегом и не обрабатывались химикатами. Также с хвои следует снять остатки мишуры.