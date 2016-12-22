Кот-полицейский, Баба-яга с моторчиком и несуществующая дама: в Одессе открылась выставка кукол (фото)

В Одессе в Воронцовском дворце открылась выставка кукол и мягких игрушек ручной работы. Здесь посетители попадают в калейдоскоп фантастических миров, которые спокойно соседствуют друг с другом: домовой из популярной одесской пивнушки с бокалом пенного напитка сидит напротив милого ангела в то время, как пожарная машина-улитка уверенно "ползет" в сторону выхода. "Сегодня" побывала во дворце и разузнала подробности об участниках кукольного бала.

Мастера рукоделия представили около 100 экспонатов: от фарфоровых Гензеля и Гретель в полный рост из сказки братьев Гримм до небольших валяных и вязаных зверушек. Судя по экспозиции, любимые создания мастеров — коты, ведь они представлены в самых разных вариациях и неожиданных сочетаниях. Есть здесь и кот-полицейский, и Чеширский Кот в чайной чашке, и кот-сова, и даже усатый с головой восточной красавицы, чье лицо прикрыто легкой прозрачной вуалью.

Очаровательных кошечек в бальных платьях создала рукодельница Татьяна Тамбовцева, которая работает в техниках валяния и вязания. Ее кошки в бальных платьях сделаны в стиле будуарных кукол — авторских игрушек, которые украшали будуарные комнаты дам минувших веков. "Голова, руки и ноги куклы отливались из фарфора, а тело было тряпичным. Благодаря этому кукла сидела на туалетном столике в расслабленной позе и считались очень изысканным аксессуаром, — поясняет мастерица. — Еще в 1920-е среди дам было модно приходить на бал или на прием с куклой в идентичном наряде".

Одну из своих куколок Татьяна облачила в традиционный украинский костюм и наделила русой косой длиной ниже пояса. Как поведала нам создательница, в Средние века куклы выполняли роль модных журналов: когда не было возможности напечатать изображение и не было гарантии, что покупатель сможет прочесть пояснение, модисты шили наряды для кукол и таким образом рекламировали свои наряды.

Кукольные мастера все как один относятся к своим произведениям, как к живым, и уверяют, что у каждой игрушки есть душа и характер. "Задумываешь, например, сделать какую-то знойную цыганку с ярким лицом и жгучими темными волосами. Делаешь эскиз, подбираешь цвета и материалы, начинаешь создавать, и в какой-то момент видишь, что получается не танцующа цыганка, а молящаяся монашка. И мой опыт показывает, что лучше так и оставить. Если мастер начинает с куклой бороться, например, нос переделывает или цвет глаз меняет, ничего хорошего не получается", — призналась "Сегодня" Татьяна Тамбовцева.

ВЫБИРАЮТ САМУЮ-САМУЮ. У посетителей выставки есть возможность не только полюбоваться участниками кукольного бала, но и поучаствовать в выборе победителя конкурса кукольной красоты "Прекрасная незнакомка". Рядом с конкурсантками стоят номера, и посетители бросают в импровизированную урну для голосования листки с номером лучшей, по их мнению, леди. Участницы конкурса абсолютно разные. Есть и маленькие балерины, и Баба-яга на метле с моторчиком, и читающая сонет Петрарки Лаура, и несуществующая дама, изображенная в виде вешалки с женским пальто и шляпой, которую обнимает клоун Полунин. Прибыла на конкурс даже тедди-крольчиха из Тульчина. "Зая МарциПанна сейчас в Одессе на своем первом Рождественском балу. Надеюсь, ей там хорошо", — шутит ее создательница мастерица Светлана Лебедева.

А вот самая дорогая кукла на выставке — улыбчивая дама в цветочном наряде, высотой примерно в полметра. Если завести механизм на спине красавицы, то заиграет успокаивающая музыка, напоминающая мелодии шарманки. Куклу мастера оценивают в 8000 грн. Ее из гипса со специальными добавками создала одесситка Лариса Вронская.

А мастерица Светлана Трапезникова не только создает кукол, но и учит этому других. Она возглавляет социальный проект "Эволюция поколения", который помогает школьникам раскрыть свои таланты с помощью арт-терапии. Елочки у входа на выставку украшают сердца и волшебные птицы, сшитые детьми под руководством Светланы.

ЗОВУТ НА МАСКАРАД

Владельцев различных кукол и мастеров приглашают на бал-маскарад, который состоится 25 декабря в 15:00 и пройдет в рабочем зале-кабинете графа Воронцова в его дворце в Воронцовском переулке. "В этой комнате даже во времена графа подобные мероприятия не проводились, так что событие будет уникальным", — обещают организаторы. Но для участия есть условие — строгий дресс-код: для людей маскарадные костюмы обязательны, а вот куклы и мишки-тедди могут обойтись и без них. На балу будут подавать изысканные угощения, а также проведут урок бальных танцев. Взрослые и дети приготовили выступления. По словам организаторов, деньги, вырученные во время маскарада и благотворительного аукциона, пойдут на реставрацию Воронцовского дворца.