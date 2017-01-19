Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
Крещение в Одессе: тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/35_main.1484820427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/35_tn.1484820427.jpg Одесса Безопасность одесситов обеспечивали десятки спасателей на берегу, кроме того, еще двое в гидрокостюмах находились непосредственно в воде

Крещение в Одессе: тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу (фото)

Сегодня, 12:07

Безопасность одесситов обеспечивали десятки спасателей на берегу, кроме того, еще двое в гидрокостюмах находились непосредственно в воде

Пронизывающий ветер, штормовые волны и минусовая температура не помешали одесситам провести ритуал крещенского омовения на пляже Золотой Берег, в районе 16-й станции Большого Фонтана.

Как пишет "Думская", специально для любителей острых ощущений и верующих на берегу установили две палатки и полевую кухню с бесплатным чаем. Кроме того, работала вся туристическая инфраструктура пляжа: кофе-машины и МАФы.

Безопасность людей обеспечивало несколько десятков спасателей на берегу, еще двое в гидрокостюмах находились непосредственно в воде.

Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.
фото, Одесса, ветер, берег, православные, Крещение, купание, море, ритуал, полночь, волны, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "Крещение в Одессе: тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу (фото)". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Оля Полякова. Фото: Instagram

На пляже с черным песком: Оля Полякова в бикини празднует Крещение

Сегодня, 12:00

Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан 

Фото и видео

Фото: Антон Комаров, Сегодня.ua

Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались

Сегодня, 11:38

Уже с раннего утра киевляне ныряют в ледяную воду

Одесса

Ледяной шторм в Одессе: захватывающие фото

Сегодня, 06:54

Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ

Днепр

В прорубь. В этом году в городе открыли сразу шесть официальных мест для крещенских купаний. Фото: gorod.dp.ua

Крещение в Днепре: забег, ярмарка и караоке

Сегодня, 05:50

Горожан будут развлекать конкурсами и выдавать ди­пломы моржей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.