Крещение в Одессе: тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу (фото)

Безопасность одесситов обеспечивали десятки спасателей на берегу, кроме того, еще двое в гидрокостюмах находились непосредственно в воде

Пронизывающий ветер, штормовые волны и минусовая температура не помешали одесситам провести ритуал крещенского омовения на пляже Золотой Берег, в районе 16-й станции Большого Фонтана.

Как пишет "Думская", специально для любителей острых ощущений и верующих на берегу установили две палатки и полевую кухню с бесплатным чаем. Кроме того, работала вся туристическая инфраструктура пляжа: кофе-машины и МАФы.

Безопасность людей обеспечивало несколько десятков спасателей на берегу, еще двое в гидрокостюмах находились непосредственно в воде.

Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.