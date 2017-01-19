Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
ФОТОФАКТ. Ледяной шторм в Одессе: захватывающие фото http://www.segodnya.ua/img/article/7896/30_main.1484780166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/30_tn.1484780166.jpg Одесса Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ

ФОТОФАКТ. Ледяной шторм в Одессе: захватывающие фото

Сегодня, 06:54

Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ

Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы. Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море, – пишет "Думская".

А вот на пляжах ледяного покрова пока нет, но у берега есть характерная ледяная крошка, которая "дышит" в такт с волнами. Ветер поднял небольшой шторм. Если море утихнет, а морозная погода продержится еще несколько дней, эта каша превратится в лед.

Людей на набережной почти нет, поэтому стаи чаек кружат над одинокими гуляющими.
погода, шторм, лед, Черное море, море, корабли, гавань

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Ледяной шторм в Одессе: захватывающие фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве 10 рыбаков на льдине унесло в свободное плавание

Вчера, 15:44

Рыбаков спасли сотрудники ГСЧС, пострадавших среди них нет  

Люди

Ледяная красота: Киев поражает замерзшими деревьями

Вчера, 13:40

Киевляне массово выкладывают фотографии в соцсети  

Куда пойти

На катке можно покататься бесплатно

В Киеве на Русановке открыли новый бесплатный каток

17 Января, 12:29

Его территория освещается несколькими прожекторами

Происшествия

В центре Киева глыба льда с крыши разбила два авто

16 Января, 16:15

Чудом обошлось без пострадавших, движение перекрыто  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.