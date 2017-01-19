ФОТОФАКТ. Ледяной шторм в Одессе: захватывающие фото

Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы. Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море, – пишет "Думская".

А вот на пляжах ледяного покрова пока нет, но у берега есть характерная ледяная крошка, которая "дышит" в такт с волнами. Ветер поднял небольшой шторм. Если море утихнет, а морозная погода продержится еще несколько дней, эта каша превратится в лед.



Людей на набережной почти нет, поэтому стаи чаек кружат над одинокими гуляющими.