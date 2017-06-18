Масштабный пожар в Одессе: как выглядит место ЧП

Вчера, 15:47

На месте происшествия продолжает дежурить бригада спасателей на случай возгорания


Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

Фото: Елена Васюкова и Полина Мордынская

В Одессе на месте масштабного пожара в здании Минобороны на Фонтанской дороге продолжают дежурить сотрудники ГСЧС. Там до сих пор слышно запах гари. Об этом сообщают корреспонденты "Сегодня" с места событий.

"Следим, чтобы повторно не загорелась", – пояснили "Сегодня" спасатели.

Большая часть здания, где произошло возгорание заброшена. Местами видны черные оконные рамы и почерневшие от гари еще предыдущих пожаров стены. В сотне метров от места ЧП находится Одесский окружной административный суд, а напротив него учатся и живут будущие военные.

"На первом этаже лицей военно-морских сил, а у нас – военная академия. На втором этаже проживают курсанты", – пояснил нам один из военнослужащих и заверил, что курсанты во время пожара не пострадали.

Напомним, что пожар начался сегодня около 1:00 и сопровождался взрывом. Спасатели ликвидировали возгорание в 3:38.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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