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Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/0_main.1484770234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/0_tn.1484770234.jpg Одесса Спортивный тренер из Одессы создает и оформляет оптические игрушки родом из детства

Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски (фото)

Сегодня, 12:57

Спортивный тренер из Одессы создает и оформляет оптические игрушки родом из детства

  • Оригинальный дизайн. Корпус украшает кожа с узорами из роз. Фото из архива Е. Бельской
  • Декор. От мультяшек до семейных снимков. Фото из архива Е. Бельской
  • Строгий стиль. С тонкими ажурными элементами. Фото из архива Е. Бельской
  • Для девочек. Игрушка блестит и пускает солнечных зайчиков. Фото из архива Е. Бельской
  • Индивидуальный подарок. С именной гравировкой и в сундучке. Фото из архива Е. Бельской
  • «Сделай сам». Цветные стеклянные фигурки можно менять. Фото из архива Е. Бельской
  • Смастерили за четыре месяца. Фото из архива Е. Бельской
  • Волшебный узор. Фигуры мастер выдувает из стекла. Фото из архива Е. Бельской
  • Волшебный узор. Фигуры мастер выдувает из стекла. Фото из архива Е. Бельской

Одесситка Елена Бельская работает спортивным тренером, а в свободное время создает игрушки, которые удивляют малышей и напоминают взрослым о детстве. Она мастерит калейдоскопы с оригинальным дизайном корпусов и удивительными узорами, напоминающими, к примеру, змей и море. Оказывается, один из калейдоскопов мастерицы есть даже у телеведущей Анфисы Чеховой.

Изготовлением калейдоскопов Елена увлеклась около шести лет назад, когда захотела купить советскую игрушку в интернете. "Калейдоскоп оказался совсем некачественным, с замыленными стеклами, — рассказывает мастерица. — Я расстроилась, а муж предложил мне сделать игрушку самостоятельно". Но одной оптической игрушкой дело не ограничилось: сначала девушка дарила необычные вещицы своим друзьям, а потом к ней стали обращаться с просьбами сделать такое изделие даже посторонние люди.

Одесситка по образованию ювелир, а технологию создания калейдоскопов изучила самостоятельно. По ее словам, многие хитрости создания качественных оптических игрушек пришли с опытом. "Сначала я использовала обычные зеркала, но затем перешла на зеркала с "передним отражением". Их используют в зеркальных фотоаппаратах, и они позволяют улучшить качество изображений", — говорит Елена.

Корпус изделия делается из картона, металла или дерева, а для красивой картинки рукодельница использует только стеклянные элементы, поскольку пластмассовые детали выглядят не так ярко. "Можно брать обычные осколки цветного стекла, а можно выдуть мелкие закрученные стекляшки над специальной горелкой", — объясняет мастерица. Она делает стеклянные фигурки самостоятельно, а иногда "для оживления картинки" добавляет к ним камни Сваровски и миллефиори — мозаичное стекло с цветочным узором. "Это придает изображению ажурности и делает его необыкновенным, — уверена Елена. — Я стараюсь подбирать цвета так, чтобы они не смешивались и не получалось грязи".

В зависимости от выбранных элементов, изображение в калейдоскопе может превращаться в снежинки, цветочки и даже маленьких змей. "Один романтичный юноша попросил изготовить образец, изображающий море. Получился экземпляр, в котором было более пятнадцати оттенков цветных стекол синего, зеленого и бирюзового цветов", — вспоминает мастерица. Также девушка делает калейдоскопы со съемной капсулой, в которой можно менять набор элементов.

На подборе уникальных деталей для изображений в калейдоскопах Елена не останавливается: много внимания она также уделяет дизайну корпуса. Рукодельница сделала множество ярких детских оптических игрушек с мультяшными персонажами и цветочками. Были и более сложные работы, например, корпус украшала тканью с вышивкой и тисненой кожей, а то и вовсе декорировала деревом, на котором можно сделать именную гравировку. А на самый красивый и трудный в исполнении калейдоскоп Елену вдохновил заказчик, который захотел сделать подарок возлюбленной.

"Мы делали его около четырех месяцев (обычно работа занимает пару дней. — Авт.) с мастером работы по коже, художником и кузнецом. Девушка любит танцевать танго, поэтому мы обтянули калейдоскоп кожей, а на нее художник нанес фотографию танцующей пары", — говорит Бельская. Для калейдоскопа мастера сделали специальный деревянный сундучок с коваными элементами. Такие сундучки для изделий Елене помогает делать супруг.
хобби, мастер, подарок, калейдоскоп

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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