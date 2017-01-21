Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски (фото)

Одесситка Елена Бельская работает спортивным тренером, а в свободное время создает игрушки, которые удивляют малышей и напоминают взрослым о детстве. Она мастерит калейдоскопы с оригинальным дизайном корпусов и удивительными узорами, напоминающими, к примеру, змей и море. Оказывается, один из калейдоскопов мастерицы есть даже у телеведущей Анфисы Чеховой.

Изготовлением калейдоскопов Елена увлеклась около шести лет назад, когда захотела купить советскую игрушку в интернете. "Калейдоскоп оказался совсем некачественным, с замыленными стеклами, — рассказывает мастерица. — Я расстроилась, а муж предложил мне сделать игрушку самостоятельно". Но одной оптической игрушкой дело не ограничилось: сначала девушка дарила необычные вещицы своим друзьям, а потом к ней стали обращаться с просьбами сделать такое изделие даже посторонние люди.

Одесситка по образованию ювелир, а технологию создания калейдоскопов изучила самостоятельно. По ее словам, многие хитрости создания качественных оптических игрушек пришли с опытом. "Сначала я использовала обычные зеркала, но затем перешла на зеркала с "передним отражением". Их используют в зеркальных фотоаппаратах, и они позволяют улучшить качество изображений", — говорит Елена.

Корпус изделия делается из картона, металла или дерева, а для красивой картинки рукодельница использует только стеклянные элементы, поскольку пластмассовые детали выглядят не так ярко. "Можно брать обычные осколки цветного стекла, а можно выдуть мелкие закрученные стекляшки над специальной горелкой", — объясняет мастерица. Она делает стеклянные фигурки самостоятельно, а иногда "для оживления картинки" добавляет к ним камни Сваровски и миллефиори — мозаичное стекло с цветочным узором. "Это придает изображению ажурности и делает его необыкновенным, — уверена Елена. — Я стараюсь подбирать цвета так, чтобы они не смешивались и не получалось грязи".

В зависимости от выбранных элементов, изображение в калейдоскопе может превращаться в снежинки, цветочки и даже маленьких змей. "Один романтичный юноша попросил изготовить образец, изображающий море. Получился экземпляр, в котором было более пятнадцати оттенков цветных стекол синего, зеленого и бирюзового цветов", — вспоминает мастерица. Также девушка делает калейдоскопы со съемной капсулой, в которой можно менять набор элементов.

На подборе уникальных деталей для изображений в калейдоскопах Елена не останавливается: много внимания она также уделяет дизайну корпуса. Рукодельница сделала множество ярких детских оптических игрушек с мультяшными персонажами и цветочками. Были и более сложные работы, например, корпус украшала тканью с вышивкой и тисненой кожей, а то и вовсе декорировала деревом, на котором можно сделать именную гравировку. А на самый красивый и трудный в исполнении калейдоскоп Елену вдохновил заказчик, который захотел сделать подарок возлюбленной.

"Мы делали его около четырех месяцев (обычно работа занимает пару дней. — Авт.) с мастером работы по коже, художником и кузнецом. Девушка любит танцевать танго, поэтому мы обтянули калейдоскоп кожей, а на нее художник нанес фотографию танцующей пары", — говорит Бельская. Для калейдоскопа мастера сделали специальный деревянный сундучок с коваными элементами. Такие сундучки для изделий Елене помогает делать супруг.