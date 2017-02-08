Медреформа в Одесской области: пять округов и протест

В Одесской области разразились споры из-за реформы Минздрава, согласно которой область предлагают поделить на госпитальные округа. Чиновники полагают, что позволит упорядочить сеть медицинских заведений страны, обеспечить надлежащее медобслуживание, повысить квалификацию врачей и усовершенствовать оборудование. Так, в области планируют создать пять округов (см. инфографику) с центральными клиниками, в которых будут принимать пациентов. Председатель ОГА Максим Степанов уверен: "Области нужны по меньшей мере 10 округов, иначе это грозит социальным взрывом".

Как рассказали "Сегодня" в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Одесской ОГА, изначально разрабатывали проект на 12 округов, но в Киеве заявили, что это не соответствует требованиям и нужно поделить районы на пять частей. Теперь же после заявления Степанова первоначальный план доработают и вновь отправят на рассмотрение.

В то же время глава департамента Татьяна Кривая уверяет, что в связи с реформой больницы закрывать не собираются. "Речь идет о создании усиленных больниц в центрах госпитального округа за счет дополнительных средств из госбюджета. Районные больницы от этого не пострадают, ведь они по большей части финансируются соответствующими районами", — пояснила Кривая.



В районных больницах возможные нововведения оценивают по-разному. Главврач Раздельнянской ЦРБ Дмитрий Кущенко считает, что реформа положительно отразится на качестве медицинских услуг, если не возникнет проблем с воплощением планов. "На бумаге все выглядит красиво, но мы не знаем, как оно будет выглядеть в реальности. Реформа невозможна без финансов, а с финансированием в нашей сфере часто бывают проблемы", — признался медик.

А в Ренийском районе к реформе относятся скептически. "На нашей больнице введение округов скажется отрицательно. У нас дорога только на Измаил, других выездов из Рени нет, и в случае заноса, гололеда или наводнения, которые здесь уже бывали, мы будем отрезаны от окружающего мира", — считает главврач Ренийской ЦРБ Степан Иванов. По его предположениям, часть отделений лечебницы все же придется закрыть.



По мнению главы общественного объединения "Одесская областная коллегия врачей" Вячеслава Полясного, принцип территориальности в медицине работает плохо. "Расстояние играет ключевую роль в оказании помощи. Может сложиться ситуация, что людям ближе ехать в больницу соседнего округа, например, если они живут на границе районов или областей. Нужно уважать право выбора пациента на лечение", — пояснил он.