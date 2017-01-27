Мужчину, поджегшего дом со своей женой и детьми в Одесской области, арестовали

Суд отменил решение суда первой инстанции о взятии мужчины под домашний арест

Сегодня, 27 января, Котовская местная прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение Красноокнянского райсуда об избрании домашнего ареста мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве. Он поджег дом, в котором находились женщина с двумя детьми.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным ведомства, мужчина подозревается в покушении на умышленное убийство людей опасным способом (ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК).

Сегодня Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Суд удовлетворил требование прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу.

Напомним, 13 января мужчина во время ссоры с женой поджег дом. От пожара пострадали женщина и двое маленьких детей.

За жизни пострадавших почти две недели боролись врачи ожоговых центров, однако от полученных повреждений умерли мальчик и его мать.

Маленькая девочка сейчас находится в больнице.