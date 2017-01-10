В связи со сложными погодными условиями мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу. В ОГА сообщают об ограничении движения транспорта на всех дорогах региона

На Одесскую область надвигается новая волна непогоды. В регионе ожидаешься ветер скоростью 15-20 м / с, снегопад и метель.

Об это сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На 11 января прогнозируется снег, ночью и в первой половине дня метель. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-9º мороза, днем 0-2º тепла. На автодорогах области видимость 500-1000 м, снежный накат", – отмечают спасатели.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

"Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса", – добавляет пресс-служба Одесского горсовета.

Как сообщает УНН ссылаясь на пресс-службу Одесской ОГА, из-за надвигающейся непогоды сегодня с 00:00 до 9:00 11 января будет действовать ограничение движения транспорта на всех дорогах Одесской области, от Лиманского до Ренийского районов.

Напомним, рождественские выходные украинцы пережили непросто — на страну обрушились сильные морозы и снегопады. В некоторых регионах температура воздуха достигала –20°, а непрекращающиеся метели оставили без света населенные пункты.

Кроме того, сотни людей стали заложниками непогоды: из-за ограничения движения в шести областях — Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской — были отменены междугородные автобусы (больше всего пострадала Одесчина), а в субботу семь поездов пришли с опозданием (к примеру, Киев — Перемышль задержался на 1 час 44 минуты).