На популярном одесском пляже горело кафе

Сегодня, 11:39

До приезда спасателей сотрудники заведения пытались тушить пожар самостоятельно


В Одессе горело кафе. Фото: соцсети

В Одессе горело кафе. Фото: соцсети

В Одессе горело кафе. Фото: соцсети

На пляже Аркадия в Одессе сегодня утром загорелось кафе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

"Загорелся Straight house (ресторан Strong house – Авт.) в Аркадии", – написал в соцсети очевидец Иван Медведев. Заведение находится в правом крыле пляжа, а густой черный дым на месте возгорания было видно даже из близлежащих многоэтажек. Очевидцы говорят, спасателям пришлось выезжать на встречные полосы, чтобы быстрее добраться к месту пожара.

Спикер ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник рассказал, что возгорание действительно произошло в одном из помещений ресторана, огонь распространился на 50 "квадратов".

"В кафе в этот момент были только сотрудники, они вызвали спасателей и пытались потушить огонь сами", – рассказал Мельник.

По его словам, была опасность распространения огня дальше, но на данный момент его удалось ликвидировать. На месте работали 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить причины возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пожар в здании Минообороны сопровождался взрывами.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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