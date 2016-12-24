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На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7827/24_main.1482586706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/24_tn.1482586706.jpg Одесса Причиной масштабной аварии стали сложные погодные условия

На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей

Сегодня, 15:36

Причиной масштабной аварии стали сложные погодные условия

На месте аварии
На месте аварии

Десять автомобилей, включая легковые и грузовые, столкнулись сегодня утром на трассе Киев-Одесса в районе Червонознаменки. В результате на трассе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Таймер.

По предварительной информации, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололед).

По данным местных СМИ, пробка на трассе Киев-Одесса растянулась на 20 км.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло страшное ДТП, в котором погибли трое детей.
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