На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей
Причиной масштабной аварии стали сложные погодные условия
Десять автомобилей, включая легковые и грузовые, столкнулись сегодня утром на трассе Киев-Одесса в районе Червонознаменки. В результате на трассе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Таймер.
По предварительной информации, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололед).
По данным местных СМИ, пробка на трассе Киев-Одесса растянулась на 20 км.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло страшное ДТП, в котором погибли трое детей.
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