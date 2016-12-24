На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей

Десять автомобилей, включая легковые и грузовые, столкнулись сегодня утром на трассе Киев-Одесса в районе Червонознаменки. В результате на трассе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Таймер.

По предварительной информации, причиной столкновения стали сложные погодные условия (туман и гололед).

По данным местных СМИ, пробка на трассе Киев-Одесса растянулась на 20 км.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло страшное ДТП, в котором погибли трое детей.