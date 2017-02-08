Непогода в Одессе: 26 отмененных рейсов, 90 ДТП и темнота в населенных пунктах

Одесские улицы превратились в большой каток. Из-за мелкого дождя, который моросил все утро, и минусовой температуры город сковала гололедица

Одессу уже второй день терзает непогода: автомобили вылетают в кювет, у самолетов возникают трудности с взлетом и посадкой, а на скользких тротуарах травмируются пешеходы.

Так, по данным патрульных, в Одессе за последние сутки произошли 89 ДТП. Реже всего автомобили сталкивались в Малиновском районе, здесь произошло 18 аварий. Лидирует по количеству происшествий Киевский район, где за сутки оформили 25 аварий.

Судя по онлайн-табло на официальном сайте Одесского аэропорта, не смогли приземлиться 13 самолетов как внутренних, так и международных рейсов. Еще 13 самолетов остались из-за непогоды в Одесском аэропорту.

Сегодня в 8:59 первый самолет покинул Одессу и отправился в аэропорт Жуляны (Киев). Кроме того, вчера сошел с взлетно-посадочной полосы самолет белорусской компании, но в аэропорту уверяют: ничего страшного не произошло.

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"Во время посадки капитан принял решение прекратить руление, и самолет отбуксировали до стоянки нашей спецтехникой. Это не выдающееся событие, а обычная штатная ситуация. В аэропорту есть специальная техника для подобных ситуаций. Предварительно с самолета сняли багаж, а пассажиров забрал автобус", – рассказала пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт Одесса" Мария Попович Сегодня.ua.

Тем временем спасатели на трассе Балта-Подольск помогли вытащить легковой автомобиль ВАЗ 2106, который доставлял беременную женщину в роддом, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По их данным, за прошедшие сутки спасатели шесть раз помогали автомобилистам, которые не справились с управлением. Спасательные операции прошли Балтском, Подольском, Овидиопольском и Кодымском районах, а также в городе Черноморск. Всего спасли 23 человека, в том числе одного ребенка.

Также, по данным ГСЧС, без света остались 54 населенных пунктов, в основном на юге области.

Из-за вчерашнего ледяного дождя и ухудшения погоды образовался гололед. Как уже сообщалось, по этой причине вчера в Одессе происходили массовые ДТП.

А к 17:00 в травмпункты обратились около 80 человек.

По данным синоптиков, 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.