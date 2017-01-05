Непогода в Одессе: накануне Рождества водителей просят не выезжать на улицы

Местные власти также ограничат въезд в областной цент крупногабаритного транспорта; в некоторых районах города будут развернуты пункты обогрева

Накануне Рождества в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. В связи с эти 6 января будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта. Об этом во время брифинга сообщил вице-мэр Одессы Анатолий Орловский, пишет УНН.

Для борьбы с прогнозируемой стихией, которая ожидается 6 января, все коммунальные службы города приведены в повышенную готовность.

В случае сильного снегопада очистку улиц обеспечат 82 единицы спецтехники КП "Городские дороги" и еще 38 резервных единиц от других компаний. Спецтехнику будут сопровождать машины патрульной полиции.

Водителей автотранспорта в этот день просят без лишней необходимости не выезжать на улицы города, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части. В противном случае это помешает коммунальщикам качественно убирать снег.

В этот день в Суворовском и Приморском районах, а именно: на улице Жолио-Кюри и в Преображенском парке со стороны улицы Мечникова, будут развернуты пункты обогрева. В них предусмотрено питание: бутерброды, чай и горячие обеды. Бездомные могут обратиться в КП "Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства" на улице Циолковского, 1, где им предложат временное проживание. А в столовой на Малой Арнаутской, 119 можно погреться и ежедневно получить горячий обед.

Кроме того, департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега. Разрешается свежий снег укладывать в валы на улицах и площадях для дальнейшего вывоза, за исключением территории мест остановок маршрутных транспортных средств.

Напомним, вчера на западную территорию Украины вернулась настоящая зима. Из-за непогоди в трех областях страны было заблокировано движение транспорта, из-за снегопадов участились ДТП, а без электричества осталась часть Закарпатья.

Кроме того, в среду на Закарпатье в результате ухудшения погодных условий сошли лавины. Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек.