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Обезглавленные женщина с дочкой – родственницы одесского налоговика – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7845/65_main.1483068020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/65_tn.1483068020.jpg Одесса Преступник, жестоко убивший женщину с двухлетним ребенком в Овидиополе, сперва поджег дом их родственника, сотрудника ГФС

Обезглавленные женщина с дочкой – родственницы одесского налоговика – СМИ

Сегодня, 07:36

Преступник, жестоко убивший женщину с двухлетним ребенком в Овидиополе, сперва поджег дом их родственника, сотрудника ГФС

Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции
Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции

Брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы. Об этом изданию "Думская" рассказали соседи жертв.


Преступник сначала проник в особняк налоговика. Там никого не было – хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, отрезав им головы, а затем устроил пожар и там. Муж женщины в это время тушил горящий дом шурина, рассказали очевидцы.

По данным издания, злоумышленнику 31 год, он работал водителем у мужа Ольги, "бизнесмена средней руки".

Двойное убийство с поджогом произошло днем 29 декабря. По данным полиции, после него злоумышленник, покинувший место преступления на грузовике, собирался совершить наезд на большое скопление людей в Одессе, повторив берлинский теракт.

Поиски злоумышленника ведут полиция и Нацгвардия, введен план "Сирена", район, где предположительно скрывается подозреваемый, оцеплен.
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