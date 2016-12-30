Обезглавленные женщина с дочкой – родственницы одесского налоговика – СМИ

Брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы. Об этом изданию "Думская" рассказали соседи жертв.



Преступник сначала проник в особняк налоговика. Там никого не было – хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, отрезав им головы, а затем устроил пожар и там. Муж женщины в это время тушил горящий дом шурина, рассказали очевидцы.



По данным издания, злоумышленнику 31 год, он работал водителем у мужа Ольги, "бизнесмена средней руки".



Двойное убийство с поджогом произошло днем 29 декабря. По данным полиции, после него злоумышленник, покинувший место преступления на грузовике, собирался совершить наезд на большое скопление людей в Одессе, повторив берлинский теракт.



Поиски злоумышленника ведут полиция и Нацгвардия, введен план "Сирена", район, где предположительно скрывается подозреваемый, оцеплен.