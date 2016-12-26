Одесса невероятно преобразилась к Новому году (фото)
Центральная улица залита светом разноцветных гирлянд и огромных светодиодных шаров
В центре Одессы, на Дерибасовской, в преддверии Нового года произошло волшебство — главную улицу города преобразили в яркую и праздничную фотозону.
Кроме традиционной елки, почти все деревья на Дерибасовской теперь светятся новогодними гирляндами, а на брусчатой мостовой установили огромные 5-метровые светящиеся елочные шары. Подборку фото опубликовал сайт culturemeter.od.ua.
Напомним, с 30 декабря в Одессе начнут ходить новогодние светящиеся трамваи с Дедами Морозами, которые будут раздавать всем детям подарки. В этот же день в 19 часов на Старосенной площади выступит новогодний оркестр Дедов Морозов.
Празднование Нового года на Думской площади начнется 31 декабря в 21:00. На сцене ожидается выступление одесских коллективов, гостями вечера станут приглашенные звезды — Оля Полякова и группа DZIDZIO. А после полуночи одесситы смогут увидеть праздничный фейерверк.
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