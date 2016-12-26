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Одесса невероятно преобразилась к Новому году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/99_main.1482579178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/99_tn.1482579178.jpg Одесса Центральная улица залита светом разноцветных гирлянд и огромных светодиодных шаров

Одесса невероятно преобразилась к Новому году (фото)

Сегодня, 03:15

Центральная улица залита светом разноцветных гирлянд и огромных светодиодных шаров

В центре Одессы, на Дерибасовской, в преддверии Нового года произошло волшебство — главную улицу города преобразили в яркую и праздничную фотозону.

Кроме традиционной елки, почти все деревья на Дерибасовской теперь светятся новогодними гирляндами, а на брусчатой мостовой установили огромные 5-метровые светящиеся елочные шары. Подборку фото опубликовал сайт culturemeter.od.ua.

Напомним, с 30 декабря в Одессе начнут ходить новогодние светящиеся трамваи с Дедами Морозами, которые будут раздавать всем детям подарки. В этот же день в 19 часов на Старосенной площади выступит новогодний оркестр Дедов Морозов.

Празднование Нового года на Думской площади начнется 31 декабря в 21:00. На сцене ожидается выступление одесских коллективов, гостями вечера станут приглашенные звезды — Оля Полякова и группа DZIDZIO. А после полуночи одесситы смогут увидеть праздничный фейерверк.

 
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