Одессит забил до смерти иностранца
На месте преступления мужчина оставил следы и вещественные доказательства
В Одессе возле гаражей на ул. Люстдорфская дорога было обнаружено тело мужчины.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на место преступления, сообщает полиция Одессы.
Правоохранители изъяли оставленные преступником следы и вещественные доказательства.
Как выяснилось, погибший – 32-летний гражданин соседней страны, временно проживавший в Одессе.
Проведя ряд следственных действий, полицейские нашли преступника, совершившего убийство. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый одессит. Установлено, что смертельный удар он нанес потерпевшему на почве неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта.
В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины (по подозрению в совершении преступления) и помещен в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе супружеская пара зверски убила 38-летнюю женщину, которая работала мастером маникюра.
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