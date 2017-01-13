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Одессит забил до смерти иностранца http://www.segodnya.ua/img/article/7879/57_main.1484306860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/57_tn.1484306860.jpg Одесса На месте преступления мужчина оставил следы и вещественные доказательства 

Одессит забил до смерти иностранца

Сегодня, 13:26

На месте преступления мужчина оставил следы и вещественные доказательства 

Полиция проводит расследование
Полиция проводит расследование

В Одессе возле гаражей на ул. Люстдорфская дорога было обнаружено тело мужчины.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на место преступления, сообщает полиция Одессы.

Правоохранители изъяли оставленные преступником следы и вещественные доказательства.

Как выяснилось, погибший – 32-летний гражданин соседней страны, временно проживавший в Одессе.

Проведя ряд следственных действий, полицейские нашли преступника, совершившего убийство. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый одессит. Установлено, что смертельный удар он нанес потерпевшему на почве неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины (по подозрению в совершении преступления) и помещен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе супружеская пара зверски убила 38-летнюю женщину, которая работала мастером маникюра.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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