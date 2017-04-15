Одессита неизвестные избили битами и забрали сумку с миллионом гривен
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции
Сегодня, 15 апреля, в полицию поступило сообщение одессита о том, что четверо неизвестных избили его битой, вырвали из его рук сумку и на автомобиле серого цвета скрылись.
По словам потерпевшего, в сумке было около одного миллиона гривен.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, подворовые обходы, устанавливаются свидетели преступления.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области неизвестные украли из автомобиля полмиллиона гривен.
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