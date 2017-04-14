Одесситам обещают дождливую Пасху

Сегодня, 13:18

По данным синоптиков, в эти выходные в Одессе будет сыро и прохладно

Фото: AFP
Фото: AFP

В воскресенье, 16 апреля, в Одессе ожидается пасмурная погода, днем пройдет дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В понедельник, 17 апреля, также сохранится пасмурная погода с дождем.

Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем — до 14 градусов тепла.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 15-16 апреля в Украине ожидаются заморозки.  В некоторых областях пройдут дожди.
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