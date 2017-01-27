Одесситов шокировала стоимость ремонта Потемкинской лестницы (видео)

На реставрацию лестницу закрыли в разгар туристического сезона – в мае прошлого года

Одесситы жалуются на реставрацию Потемкинской лестницы. Мол, строители не придерживаются технологий. Местные боятся, что одна из главных достопримечательностей города может разрушиться. В горсовете уверяют: никаких нарушений не обнаружили.

Потемкинская лестница – одна из главных достопримечательностей Одессы. На реставрацию ее закрыли в разгар туристического сезона – в мае прошлого года. Для посетителей с тех пор лестницу открывали трижды: на время кинофестиваля, в День независимости страны и в день города. Однако споры вокруг качества ремонтных работ на объекте начались только сейчас.

На реставрацию лестницы из городской казны выделили почти 15 миллионов гривен. 14 из них – строители уже потратили: провели гидроизоляцию, заменили водо- и электрокоммуникации и начали выкладывать гранит.

Горожане не верят, что работы стоили таких денег. Не удовлетворяет и качество ремонта.

"Состояние не просто ужасное, состояние полуразрушения, начиная от дикой ямы вдоль всей лестницы, которая как они сказали якобы была сделана для водоотведения и заканчивая сосульки и трещинами в арочных проходах", – жалуется Олег Михайлик, житель Одессы.

Обеспокоенные состоянием памятника архитектуры и биологи. Под лестницей – протекает труба теплотрассы и кучи мусора, которые могут вспыхнуть от любой искры или даже высокой температуры.

"Горючий мусор... и при возгорании здесь бы возникла серьезная тяга и температуры были бы до 1000 градусов, конечно, это могло бы привести к разрешению несущих конструкций лестницы", – говорит Владислав Балинский, биолог.

С лестницы реставраторы не убирали снег, определили биологи. Когда тот растаял, вода всосалась в основу конструкции – ракушечник. Это также может привести к разрушению основания лестницы.

Заказчик реставрации – управление капитального строительства горсовета. Здесь качеством работ довольны.

"Все контролируется и все выполняется по технологии, которая предусмотрена, выполняется качественно, что необходимо делать. Где-то подрядчик что-то немножко нарушил, не убрал вовремя снеговой покров, где-то частично вода", – сказал Василий Никитенко, главный инженер Управления капитального строительства.

Сырость в арочных галереях не связана с реставрацией, говорят строители.

"Это не та влага, которая проникла сверху, просто внутри известняка-ракушечника за долгие годы его эксплуатации накопилось много воды", – уверяет Владимир Суханов, директор фирмы-подрядчика.

Закончить ремонт строители должны в апреле. Но пока работы приостановили – ждут потепления. Между тем горожане собираются обратиться в Министерство культуры, чтобы там проконтролировали ремонт Потемкинской лестницы.

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