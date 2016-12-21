Одесситы перекрыли проезд грузовикам
Люди недовольны стоянкой машин
В Одессе жители кварталов в районе Пересыпи вчера днем перекрывали дорогу. Проживающие в близлежащих домах сетуют, что водители грузовиков организовали там импровизированную стоянку и уборную, поэтому горожане заблокировали проезд улиц Щеголева и Атамана Чепиги.
Люди стояли на дороге с плакатами: "Дайте нам спокойно дышать без большегрузов" и "Долой дорожный беспредел".
К горожанам на встречу приехали представители властей. "Все мирно решили и разошлись в 15:00", — сказала пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.
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