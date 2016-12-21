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Одесситы перекрыли проезд грузовикам http://www.segodnya.ua/img/article/7817/96_main.1482350445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/96_tn.1482350445.jpg Одесса Люди недовольны стоянкой машин

Одесситы перекрыли проезд грузовикам

Вчера, 21:52

Люди недовольны стоянкой машин

Бойкот. Местные жители перекрыли дорогу с плакатами в руках. Фото: dumskaya.net
Бойкот. Местные жители перекрыли дорогу с плакатами в руках. Фото: dumskaya.net

В Одессе жители кварталов в районе Пересыпи вчера днем перекрывали дорогу. Проживающие в близлежащих домах сетуют, что водители грузовиков организовали там импровизированную стоянку и уборную, поэтому горожане заблокировали проезд улиц Щеголева и Атамана Чепиги.

Люди стояли на дороге с плакатами: "Дайте нам спокойно дышать без большегрузов" и "Долой дорожный беспредел".

К горожанам на встречу приехали представители властей. "Все мирно решили и разошлись в 15:00", — сказала пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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