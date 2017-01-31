Одесские маршрутки сменят движения из-за святых мощей из Афона

Сегодня, 23:45

Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники полиции

Маршрутки будут объезжать вход в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Panoramio
Маршрутки будут объезжать вход в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Panoramio

Одесские маршрутки в связи с пребыванием святых мощей Пантелеймона, доставленных с горы Афон, временно сменят схему движения в районе Соборной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

С 15:00 2 февраля до 13:00 6 февраля маршрутки будут объезжать вход в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Будут внесены следующие изменения в схему движения:

1. Автобусного маршрута № 175:
- по направлению движения Соборной площади – от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка "Аптека Гаевского").

2. Автобусного маршрута № 185:
- по направлению движения Соборной площади – от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка "Аптека Гаевского").

3. Автобусного маршрута № 203:
- по направлению движения к Цементному заводу – от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

4. Автобусного маршрута № 111:
- по направлению движения рынка "Привоз" – от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.

5 . Автобусного маршрута № 221:
- по направлению движения Нового рынка- от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

6. Автобусного маршрута № 130:
- по направлению движения ул. Жуковского – от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Как сообщил начальник управления полиции превентивной деятельности Иван Ищенко, торжественная встреча с мощами пройдет 2 февраля в 17:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

"Сопровождать святыню будут служители монастыря святого Павла на Афоне, в котором она хранится уже более пяти веков. Безопасность граждан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции подразделений Главного управления Национальной полиции", – написал он.
маршрутки, мощи, Привоз, маршрут

Вы сейчас просматриваете новость "Одесские маршрутки сменят движения из-за святых мощей из Афона". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Розенко пригрозил маршрутчикам, которые повышают цены

Вчера, 11:03

Вице-премьер уверен, что рост минималки - не повод для подорожания проезда

Транспорт

Жители Вишневого перекрыли дорогу на Киев: люди протестуют против подорожания проезда

26 Января, 11:55

В центральной части города образовалась большая автомобильная пробка, люди непрерывно ходят через дорогу

Днепр

Мобильные приложения упрощают жизнь. Фото из открытых источников

Весь Днепр в смартфоне: самые интересные приложения

26 Января, 05:51

С мобильных днепряне "лайкают" копов и планируют поездки

Транспорт

Подорожание маршруток в Киеве: люди жалуются, что на проезд теперь будет уходить до тысячи гривен в месяц

24 Января, 16:38

Теперь за билет из столицы в пригороды просят от 12 до 25 гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования