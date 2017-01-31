Одесские маршрутки сменят движения из-за святых мощей из Афона

Одесские маршрутки в связи с пребыванием святых мощей Пантелеймона, доставленных с горы Афон, временно сменят схему движения в районе Соборной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

С 15:00 2 февраля до 13:00 6 февраля маршрутки будут объезжать вход в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Будут внесены следующие изменения в схему движения:

1. Автобусного маршрута № 175:

- по направлению движения Соборной площади – от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка "Аптека Гаевского").

2. Автобусного маршрута № 185:

- по направлению движения Соборной площади – от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка "Аптека Гаевского").

3. Автобусного маршрута № 203:

- по направлению движения к Цементному заводу – от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

4. Автобусного маршрута № 111:

- по направлению движения рынка "Привоз" – от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.

5 . Автобусного маршрута № 221:

- по направлению движения Нового рынка- от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

6. Автобусного маршрута № 130:

- по направлению движения ул. Жуковского – от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Как сообщил начальник управления полиции превентивной деятельности Иван Ищенко, торжественная встреча с мощами пройдет 2 февраля в 17:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

"Сопровождать святыню будут служители монастыря святого Павла на Афоне, в котором она хранится уже более пяти веков. Безопасность граждан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции подразделений Главного управления Национальной полиции", – написал он.