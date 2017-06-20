Одесские скорые снабдили GPS-трекерами

Теперь машины тратят на 5 минут меньше времени в пути к пациенту

Более семи десятков карет скорой помощи снабдили устройствами слежения, для оптимизации работы диспетчерской службы. Нововведение уже дало свои плоды. Об этом сегодня рассказал глава департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный

"Уже сегодня мы установили GPS-трекеры на 73 автомобиля, которые находятся на автобазе санитарного транспорта. Сегодня есть возможность с уверенностью сказать, что в среднем на 5 минут уменьшилось время приезда автомобиля. Теперь диспетчерская служба видит на карте авто скорой помощи и может оперативно перенаправлять вызовы", – рассказал чиновник.

Он добавил, что установка трекеров может помочь сэкономить на содержании скорой помощи.

Ранее одесские "скорые" рассказали о недостатке врачей и лихачах на дорогах.