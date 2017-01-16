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Одесский "лувр" хотят превратить в один из самых современных музеев Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7888/8_main.1484591176.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/8_tn.1484591176.jpg Одесса Активисты закупают оборудование для реставрации и копят на обновки

Одесский "лувр" хотят превратить в один из самых современных музеев Украины

Сегодня, 06:00

Активисты закупают оборудование для реставрации и копят на обновки

Старый особняк. Главная цель одесских активистов — отремонтировать дворец графини Нарышкиной. Фото: vedomosti-ua.com
Старый особняк. Главная цель одесских активистов — отремонтировать дворец графини Нарышкиной. Фото: vedomosti-ua.com

Одесский художественный музей хотят превратить в один из самых современных в Украине. За дело взялись основатели проекта Museum for change (дословно с англ. — "Музей для изменений"), который уже семь месяцев привлекает инвестиции в один из старейших музеев Одессы.

Первое, что хотят изменить общественники, это входные билеты. "Сейчас у кассира есть стопка билетов номиналом в 5 грн. Вход на одну выставку, к примеру, стоит 20 грн, так что кассир выдает четыре билетика, каждый из которых подписывает. Если хотите посмотреть всю экспозицию, нужно выдать и подписать уже 18 талончиков", — рассказала "Сегодня" одна из основательниц проекта Александра Ковальчук. Волонтеры предлагают купить специальный принтер для печати ярких и понятных билетов, а также сканер, который будет считывать информацию со штрих-кодов и накапливать статистические данные.

"Сейчас ни в одном музее Украины не ведется подобный учет посещаемости. В лучшем случае, один сотрудник записывает посещения в табличку, но этого мало. Уже через два года использования новых билетов мы сможем отслеживать тенденции и получим подспорье для маркетинговых стратегий и рекламы", — объяснила нам Ковальчук. Оборудование, которое поможет воплотить планы активистов в жизнь, стоит почти 40 тысяч грн, и за полмесяца им уже удалось собрать 8895 грн.

Новые билеты — далеко не единственный проект одесских общественников. Ранее они закупили новое реставрационное оборудование и современный микроскоп для мастерской музея. "Это первый современный микроскоп, в других учреждениях такого оборудования пока нет", — уверяют активисты. Также они провели в художественном музее благотворительную акцию с лекцией об искусстве, во время которой собрали почти $1000 для помощи учреждению. А главная цель проекта — сделать капитальный ремонт в здании музея, ведь его построили еще в 1828 году как резиденцию для графини Нарышкиной, урожденной Потоцкой.

Директор музея Виталий Абрамов поддерживает проекты одесситов и обращает внимание на множество проблем, с которыми борются хранители, в длинном перечне — текущая крыша, трудности с созданием каталогов и кадровые проблемы. "Музей сейчас прилагает максимум усилий для привлечения посетителей. Но при этом мы не должны забывать о научной деятельности: мы должны сохранить произведения, создать уникальные и точные каталоги этих произведений. Мы не культпросвет и не занимаемся только публикой. Публика сама придет, если будут интересные проекты", — уверен руководитель музея.

БЕЗЛИМИТНЫЙ БИЛЕТ ЗА 1000 ГРН

Еще одна задача, которую поставили перед собой волонтеры, — убедить одесских бизнесменов инвестировать в развитие худмузея. Пока вкладывать средства согласились лишь три компании, но весной активисты надеются привлечь не меньше 20 фирм. Одесситы также могут сделать личный вклад и стать официальными спонсорами музея. Для этого нужно купить членскую карточку за 1000 грн, которая позволит посещать выставки и мероприятия неограниченное количество раз.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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